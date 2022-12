Perda de pênalti de Kane custa caro quando a Inglaterra cai para a França – CMIO Esportes

Harry Kane perdeu um pênalti no final da partida para a Inglaterra, enquanto a atual campeã França venceu por 2 a 1 e se classificou para as semifinais da Copa do Mundo no Catar.

O capitão da Inglaterra, Kane, disparou sua cobrança de pênalti por cima da barra do gol do companheiro de equipe do Tottenham, Hugo Lloris, aos 84 minutos da partida no Al Bayt Stadium, desperdiçando a chance de empatar.

Aurelien Tchouameni deu a liderança à França aos 17 minutos com um excelente remate de longa distância, antes de Kane anular na cobrança de uma grande penalidade aos dez minutos da segunda parte.

O artilheiro francês de todos os tempos, Olivier Giroud, colocou seu time na frente novamente com um cabeceamento aos 78 minutos.

Mas houve tempo para mais drama, já que Kane não conseguiu converter sua segunda cobrança de pênalti da noite, concedida depois que Theo Hernandez invadiu as costas do substituto inglês Mason Mount dentro da área.

Kane se adiantou para chutar a bola por cima da barra – enviando esperanças da Copa do Mundo da Inglaterra com ela.

A equipe de Didier Deschamps se classificou para a semifinal na quarta-feira contra o pacote surpresa da Copa do Mundo Marrocos, depois que os africanos fizeram história ao surpreender Portugal no sábado.

Para a Inglaterra, que foi semifinalista sob o comando de Gareth Southgate na Rússia em 2018 e finalista derrotada na Euro 2020, foi mais doloroso, pois a espera de 56 anos por um grande troféu continua.

A França acabou fazendo o trabalho em uma noite em que não estava no seu melhor.

A Inglaterra manteve em grande parte a temida linha de frente francesa quieta durante a maior parte da partida – incluindo o líder da Chuteira de Ouro da Copa do Mundo, Kylian Mbappe, que estranhamente não conseguiu brilhar na vida.

Mas os Les Bleus podem contar com a experiência de seu maior artilheiro de todos os tempos, Giroud – o jogador de 36 anos que passou grande parte de sua carreira no clube da capital inglesa, no Arsenal e no Chelsea.

Foi Giroud quem marcou seu 53º gol pela França – e o quarto na Copa do Mundo do Catar – ao vencer Harry Maguire de cabeça após cruzamento de Antoine Griezmann a pouco mais de 10 minutos do final do segundo tempo.

Kane costuma ser o jogador que mais gosta da Inglaterra e marcou com confiança seu primeiro pênalti da noite aos 54 minutos, após uma falta na área francesa de Tchouameni em Bukayo Saka.

Esse gol significou que Kane igualou o recorde de todos os tempos de Wayne Rooney de 53 gols pelos Três Leões – mas o marco acabará parecendo vazio, já que a falha de Kane no pênalti tardio custou à Inglaterra um caminho de volta à partida.

As escalações da semifinal para o Catar estão completas, com a Argentina enfrentando a Croácia na terça-feira no Estádio Lusail, antes da França retornar ao Estádio Al Bayt para enfrentar o Marrocos um dia depois.

A França, duas vezes campeã, pretende seguir o sucesso na Rússia há quatro anos e se tornar o primeiro time a manter a Copa do Mundo desde o Brasil em 1962.

Mesmo que não estejam em sua melhor forma no sábado, os franceses provaram que têm as ferramentas para encontrar uma maneira de vencer – tornando-os uma perspectiva ameaçadora para seus rivais restantes no Catar.