A controvérsia aumenta após a luta pelo título do UFC da estrela russa – CMIO Esportes

O russo Magomed Ankalaev teve negado o título dos meio-pesados ​​do UFC em circunstâncias controversas depois que sua luta principal contra o polonês Jan Blachowicz no UFC 282 em Las Vegas terminou em empate dividido.

O lutador do Daguestão Ankalaev parecia ter vencido a luta contra o ex-campeão Blachowicz enquanto a dupla se enfrentava pelo título vago até 205 libras.

Após a luta, o polonês cedeu a derrota para Ankalaev na expectativa de que o russo recebesse a decisão dos juízes.

Mas os scorecards causaram choque quando o juiz Mike Bell concedeu a disputa por 48-47 para Blachowicz, enquanto o homólogo Derek Cleary decidiu por 48-46 para Ankalaev.

O juiz Sal D’Amato marcou 47-47 – o que significa que a disputa foi declarada um empate por decisão dividida.

“Não sei o que dizer, ganhei aquela luta” disse Ankalaev.

“Por que não ganhei o cinturão? O que é isso?

O oponente de Ankalaev concordou, com Blachowicz interrompendo a entrevista do russo com o comentarista do UFC Joe Rogan na jaula para dizer: “Dê o cinturão para Ankalaev.”

“Concordo,” disse Rogan em resposta.

“Eles precisam checar os juízes… Não sei o que eles estavam olhando para chegar a essa decisão. Eu não sei o que dizer,” Ankalaev acrescentou mais tarde.

O lutador de 30 anos ficou tão desapontado com a decisão que inicialmente sugeriu que a luta poderia ser sua última no UFC, antes de prometer voltar e “pegue o que é meu.”

Blachowicz, 39, disse: “Tenho que assistir a luta, mas com certeza não ganhei a luta. Não sei se perdi a luta… Não me sinto o vencedor, mas não sou o juiz”.

Ankalaev e Blachowicz foram lançados em uma disputa inesperada pelo título dos meio-pesados ​​na T-Mobile Arena depois que o campeão Jiri Prochazka desocupou o cinturão em novembro devido a uma lesão de longa duração no ombro.

Depois de um resultado inclusivo em Las Vegas, o presidente do UFC, Dana White, alimentou mais ressentimento quando disse à mídia que a coroa vaga de 205 libras seria disputada pelo veterano ex-campeão Glover Teixeira e pelo americano Jamahal Hill no UFC 283 no Brasil no próximo mês.

White afirmou que a luta do evento principal entre Ankalaev e Blachowicz havia sido “Terrível.”













Blachowicz havia começado a luta mais forte, obtendo sucesso com uma série de punições de chutes nas pernas que comprometeram Ankalaev.

Mas o russo se adaptou e passou a se impor cada vez mais, utilizando seu jogo de agarramento.

Ankalaev dominou as rodadas do campeonato e tentou uma finalização tardia ao esmurrar Blachowicz da primeira posição enquanto o relógio marcava o tempo, mas o polonês sobreviveu para ver o gongo.

Então veio a polêmica, pois os placares falharam em coroar um novo campeão.

Não foi o único julgamento contencioso da noite em Las Vegas, já que o lutador britânico Paddy Pimblett venceu por decisão o americano Jared Gordon no co-evento principal – um resultado que muitos afirmaram ser um “roubo.”

Ankalaev, que esperava se juntar ao também daguestani Islam Makhachev como atual campeão do UFC, viu seu recorde profissional cair para 18 vitórias, uma derrota e um empate.

O registro da carreira de Blachowicz registra agora 29 vitórias, nove derrotas e um empate.