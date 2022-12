Mundo do UFC responde à decisão polêmica da luta pelo título – CMIO Esportes

Muitos acham que Magomed Ankalaev perdeu o título dos meio-pesados ​​no UFC 282

Grandes nomes do UFC, como o campeão dos leves Islam Makhachev, usaram as redes sociais para contestar uma polêmica decisão que impediu o lutador russo Magomed Ankalaev de levar para casa o cinturão dos meio-pesados ​​no UFC 282.

Ankalaev enfrentaria o ex-campeão Jan Blachowicz na luta principal, depois que o último detentor do título, Jiri Prochazka, desistiu devido a uma lesão no ombro no mês passado.

Após um segundo round incompleto, onde a potência polonesa Blachowicz parecia ter vantagem depois de machucar gravemente a perna direita com uma série de chutes na T-Mobile Arena, Dagestani Ankalaev exibiu a luta de elite de sua região – que também produziu Makhachev e Khabib Nurmagomedov – é famosa por levar os dois últimos rounds aos olhos de muitos.

Desfrutando de 11 minutos a mais de tempo de controle do que Blachowicz, Ankalaev também superou seu adversário por 182-79 no total de rebatidas.

Depois que a campainha final tocou, porém, com Blachowicz imediatamente admitindo a derrota ao levantar a mão de seu oponente, um empate dividido foi concedido pelo juiz Mike Bell marcando a ação 48-47 para Blachowicz, Derek Cleary vendo 48-46 para Ankalaev e Sal D ‘Amato indo para 47-47.

Compartilhando uma foto das entrevistas pós-luta onde Blachowicz disse que estava “claro que não ganhei” Makhachev comentou “Não sei o que mais ele precisava fazer para vencer” no Instagram sobre Ankalaev.

“Ankalaev venceu esta luta. Dê ao homem a porra do cinto dele,” tuitou campeão dos pesos pesados ​​Francis Ngannou, que havia revelado anteriormente: “Normalmente, quando as pessoas estão no campo de treinamento, elas ficam longe de mim, mas Ankalaev foi o único a me chamar para duas rodadas na semana passada do campo de treinamento. Ele realmente quer esse título.”













Outro daguestão, o promissor Muhammad Mokaev, que se mudou para o noroeste da Inglaterra quando criança e está em busca de se tornar o mais jovem campeão do UFC, primeiro tuitou um simples: “Acho que Ankalaev venceu.”

“Como lutador, me sinto muito mal por Ankalaev, sabendo que esses juízes nunca entrariam na jaula e pelo menos cortariam peso uma vez na vida e estão tomando decisões idiotas como essa,” ele então acrescentou, ao lado do nome de Ankalaev com uma medalha de ouro mais um “e novo” hashtag.

Com o presidente Dana White anunciando que Glover Teixeira enfrentará Jamahal Hill pelo cinturão vago no UFC 283 no próximo mês, Ankalaev agora terá que voltar à fila para mais uma chance pelo cinturão até 205 libras.