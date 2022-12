Técnico de Portugal não se arrepende de esnobação de Ronaldo — CMIO Esportes

Fernando Santos descartou Ronaldo na derrota de sábado por 1 a 0 contra o Marrocos no Catar 2022

O técnico de Portugal, Fernando Santos, afirmou que não se arrepende de ter deixado Cristiano Ronaldo no banco durante a maior parte da derrota por 1 a 0 para o Marrocos, que viu seu país ser eliminado das quartas de final da Copa do Mundo de 2022 no Catar no sábado.

Matadores de gigantes Marrocos adicionaram outro couro cabeludo à sua crescente lista de vítimas europeias no Estádio Al-Thumama, graças a um cabeceamento de Youssef En-Nesyri no primeiro tempo que ficou sem resposta.

Ronaldo foi dispensado pelo segundo jogo consecutivo em favor de Gonçalo Ramos, de 21 anos, alvo do Benfica, que marcou três gols na goleada por 6 a 1 sobre a Suíça nas oitavas de final.

Com Portugal perdendo, o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro entrou por volta dos 50 minutos, mas não conseguiu causar impacto, já que o Marrocos fez história como a primeira nação africana e árabe a chegar às semifinais do torneio decisivo da FIFA.

Pressionado por ignorar o maior artilheiro de todos os tempos do futebol internacional, Ronaldo, em sua coletiva de imprensa pós-jogo, Santos afirmou corajosamente: “Não me arrependo (de deixar Ronaldo no banco).”

“Não mudaria nada. Em termos de equipa não consigo pensar com o coração.

“Usei o time que jogou muito bem contra a Suíça e não havia motivo para trocá-lo.

“A decisão estratégica que tive que tomar foi uma das mais difíceis, mas não posso pensar com o coração, tenho que pensar com a cabeça.

“Não é que Ronaldo não seja mais um grande jogador, isso não tem nada a ver com isso. acrescentou Santos.

Ronaldo foi visto saindo do campo em lágrimas, já que, aos 37 anos, é improvável que ele jogue por seu país novamente na Copa do Mundo.













O futuro de Santos também está no ar, mas ele se recusou a revelar se vai renunciar antes de conversar com a federação portuguesa na próxima semana.

Ele deu crédito aos marroquinos por sua exibição defensiva impecável e observou que “Às vezes, no futebol, o que você precisa é de um pouco de sorte.”

“Mostramos esforço e qualidade, tivemos várias chances de gol com o João Félix, e o Bruno Fernandes acertou na trave, Pepe teve uma cabeçada no final que poderia ter sido o empate… Faltou um pouco de sorte,” ele adicionou.