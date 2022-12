Esportes russos consideram mudança para a Ásia – Kremlin – CMIO Esportes

A Federação Russa de Futebol (RFU) não é a única federação esportiva russa considerando uma mudança para a governança asiática, de acordo com Igor Levitin, que é assessor do presidente Vladimir Putin.

As equipes, clubes e atletas russos foram excluídos de muitos esportes importantes depois que as federações internacionais e continentais, como a UEFA e a FIFA no futebol, seguiram a recomendação do Comitê Olímpico Internacional (COI) de bani-los em resposta à operação militar na Ucrânia.

O presidente da RFU, Aleksandr Dyukov, informou à mídia russa há quinze dias que a RFU iria “considerar esta questão no comitê executivo,” sobre a mudança para a Confederação Asiática de Futebol (AFC).

Na semana passada, o presidente da Federação Russa de Mergulho (RDF), Stanislav Druzhinin, disse que sua organização está em negociações com a Federação Internacional de Natação (FINA) sobre a mudança para a Federação Asiática de Natação (AASF) da Liga Europeia de Natação (LEN) e isso foi credenciado pelos comentários feitos por Levitin no domingo.













“A cúpula mostrou que o movimento olímpico é para os atletas”, Levitin disse, reagindo à Cúpula Olímpica, concordando unanimemente em explorar mais uma proposta que “facilitar a participação de atletas da Rússia e da Bielorrússia em competições na Ásia sob sua autoridade, respeitando as sanções em vigor.”

Além disso, deve conceder aos atletas a chance de participar de eventos de qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

“Não só a RFU está pensando [of moving to Asia]mas todas as federações devem chegar às competições internacionais”, acrescentou Levitin.

“Tudo depende das federações internacionais. O mundo está mudando, é importante que nossos atletas participem de competições. Um atleta precisa mostrar os resultados [of their training].”

Levitin, que falava do Catar, onde a Copa do Mundo está sendo disputada, disse que não estava familiarizado com os planos da RFU de mudar da Uefa para a AFC, mas enfatizou que a seleção russa de futebol deveria ter a chance de jogar em partidas oficiais.













“A próxima é a Copa do Mundo de 2026, devemos nos anunciar, nos mostrar”, disse Levitin.

A proibição da UEFA e da FIFA impediu a seleção masculina da Rússia de jogar uma semifinal de qualificação para o Catar 2022, na qual a Polônia foi dispensada antes de derrotar a Suécia na final em Varsóvia.

A Rússia também foi proibida de se classificar para a Eurocopa de 2024 na Alemanha, mas disputou amistosos contra os vizinhos regionais Quirguistão, Tajiquistão e Uzbequistão do final de setembro ao final de novembro, com outro contra a Bósnia e Herzegovina cancelado depois que a nação balcânica desistiu.