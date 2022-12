IBA deve renovar contrato de patrocínio da Gazprom – CMIO Esportes

O desenvolvimento ocorre apesar das preocupações do COI sobre a dependência da gigante do gás russa

A Associação Internacional de Boxe (IBA) parece prestes a renovar seu contrato de patrocínio com a Gazprom depois que suas federações nacionais aprovaram, apesar das preocupações de dependência da gigante do gás russa levantadas anteriormente pelo Comitê Olímpico Internacional (COI).

O presidente russo da IBA, Umar Kremlev, informou aos representantes em um Congresso Ordinário em Abu Dhabi no domingo que um contrato de dois anos e US$ 50 milhões com a Gazprom está próximo do vencimento.

“A Gazprom nos ajudou a nos tornar independentes e nos tornou financeiramente estáveis,” Kremlev disse, conforme relatado por Inside the Games.

“Por meio dessa parceria, conseguimos ajudar muitos atletas e oferecer prêmios em dinheiro nos campeonatos continentais e mundiais.”













“Também garantiu a participação de federações nacionais que de outra forma não teriam condições de enviar equipes para esses eventos. Eles recorreram ao IBA, que os ajudou a participar”.

“Este ano, o contrato termina”, Kremlev informou a assembléia, antes de perguntar “Federações Nacionais, vocês concordam em estender o contrato?” sob uma salva de palmas.

A IBA está atualmente sendo impedida de supervisionar o boxe nas Olimpíadas de Paris 2024 e foi instada a introduzir reformas. O esporte foi deixado de fora do programa inicial para as Olimpíadas de Los Angeles 2028.

Há preocupações do COI e de seu presidente, Thomas Bach, sobre arbitragem e julgamento, além das finanças e “dependência financeira” na Gazprom.

Kremlev explicou no Congresso Ordinário como queria garantir que todas as decisões sobre o futuro da IBA fossem tomadas em conjunto com as federações nacionais antes de afirmar que seu objetivo é o boxe “para se tornar o esporte mais limpo e transparente que existe.”

A IBA nomeou a McLaren Global Sport Solutions como sua “órgão de supervisão da integridade” pelos próximos quatro anos, e Kremlev anunciou ainda que o IBA “Também estenderá seu contrato com o professor McLaren e sua equipe para que nossa transparência só fique mais forte.”