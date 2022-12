Ronaldo admite que sonho da Copa do Mundo acabou — CMIO Esportes

Cristiano Ronaldo admitiu que seu sonho da Copa do Mundo chegou ao fim. O cinco vezes vencedor da Bola de Ouro foi ao Instagram após a derrota de Portugal nas quartas de final da Copa do Mundo para o Marrocos no sábado.

Os portugueses perderam por 1 x 0 para seu adversário azarão no Qatar 2022, com Ronaldo começando no banco antes de não causar impacto no segundo tempo, quando o Marrocos se tornou a primeira nação africana ou árabe a chegar às semifinais da Copa do Mundo.

Ronaldo foi visto deixando o campo aos prantos. Aos 37 anos, ele parece ter aceitado que a edição atual do torneio final da FIFA poderia ser a última.

“Ganhar um Mundial para Portugal era o maior e mais ambicioso sonho da minha carreira. Felizmente, conquistei muitos títulos de dimensão internacional, inclusive para Portugal, mas colocar o nome do nosso país no mais alto escalão do mundo era o meu maior sonho.” ele escreveu no Instagram na tarde de domingo.

“Eu lutei por isso. Lutei muito por esse sonho. Nas cinco vezes que marquei em Copas do Mundo ao longo de 16 anos, [it was] sempre ao lado de grandes jogadores e apoiado por milhões de portugueses.

“Eu dei tudo de mim. Deixei tudo em campo. Nunca desviei a cabeça da luta e nunca desisti desse sonho.”

Ronaldo acrescentou que “infelizmente ontem acabou o sonho” mas que não vale a pena reagir de cabeça quente ao resultado.

“Só quero que todos saibam que muito se falou, muito se escreveu, muito se especulou, mas a minha dedicação a Portugal não mudou um instante.

“Sempre fui mais uma pessoa lutando pelo objetivo de todos e jamais viraria as costas para meus companheiros e meu país” ele jurou.













“Por enquanto, não há muito mais a dizer. Obrigado, Portugal. Obrigado, Catar. O sonho foi lindo enquanto durou… Agora, é hora de ser um bom conselheiro e deixar que cada um tire suas próprias conclusões.” concluiu Ronaldo.

Atualmente sem clube, Ronaldo não indicou que se aposentará totalmente do futebol internacional e ainda pode ter planos de disputar a Eurocopa da Alemanha em 2024.