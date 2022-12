Estrela russa do UFC esclarece alegações de ‘demissão’ após escândalo de luta pelo título – CMIO Esportes

O lutador russo Magomed Ankalaev disse que não planeja virar as costas para o UFC, apesar da polêmica em torno do placar em sua luta pelo título dos meio-pesados ​​contra Jan Blachowicz em Las Vegas na noite de sábado.

Ankalaev e Blachowicz lutaram por um empate por decisão dividida em sua disputa pelo título vago até 205 libras no evento principal do UFC 282 na T-Mobile Arena.

Muitos acharam que Ankalaev mereceu a vitória, com o rival polonês Blachowicz admitindo a derrota antes do placar dos juízes ser anunciado – e depois dizendo ao UFC para “dê o cinto a Ankalaev.”

Um Ankalaev consternado, 30, foi citado por um tradutor após a luta, dizendo: “Não sei se voltarei a lutar por esta organização, porque sinceramente não sei o que acabou de acontecer.”













Isso alimentou sugestões de que Ankalaev poderia se afastar da promoção de elite do MMA, embora tenha esclarecido nas redes sociais que não desistiria.

“Quero esclarecer uma coisa, o que eu disse depois da luta foi que não quero mais lutar nessa cidade por causa do julgamento horrível, não falei nada sobre não quero lutar no UFC”, ler um tweet da conta de Ankalaev no domingo.

“Lutei muito hoje, não tem desculpa, mas tive o joelho comprometido, não foi minha melhor performance, mas sei que venci a luta. Obrigado @danawhite e @ufc por me darem essa oportunidade.”

A equipe de Ankalaev disse em comentários ao MMA Fighting que ele não estava pensando em deixar o UFC – onde ele compilou uma sequência de nove vitórias consecutivas para definir sua chance pelo título contra o ex-campeão Blachowicz.

Blachowicz começou a disputa de cinco rounds fortemente contra Ankalaev, produzindo uma série brutal de chutes nas pernas. Mas o Daguestão então exerceu seu domínio no chão enquanto adaptava sua abordagem.

Ankalaev finalizou a luta martelando Blachowicz da primeira posição e ergueu os braços após o gongo na expectativa de ser coroado o último campeão do UFC na Rússia.













Vários outros lutadores e especialistas, incluindo Joe Rogan, disseram sentir que Ankalaev foi o vencedor claro, e houve um choque generalizado quando os placares foram anunciados.

O juiz Mike Bell concedeu a disputa por 48-47 para Blachowicz, enquanto o homólogo Derek Cleary decidiu por 48-46 para Ankalaev.

O juiz Sal D’Amato marcou 47-47 – o que significa que a disputa foi declarada um empate por decisão dividida.

O presidente do UFC, Dana White, anunciou mais tarde que o título vago dos meio-pesados ​​- que foi abandonado pelo lutador tcheco Jiri Prochazka em novembro – agora seria disputado pelo ex-campeão Glover Teixeira e pelo americano Jamahal Hill no UFC 283 no Brasil em janeiro.

O julgamento da luta de Ankalaev não foi a única polêmica da noite de sábado em Las Vegas.

O evento co-principal viu o lutador britânico Paddy Pimblett conquistar uma vitória por decisão unânime altamente controversa sobre o oponente americano Jared Gordon em seu confronto leve, no que muitos afirmaram ser um “roubo.”