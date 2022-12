Ovechkin se aproxima do principal marco da NHL (VIDEO) – CMIO Esportes

O ícone russo do hóquei no gelo Alexander Ovechkin ganhou mais terreno sobre o lendário Gordie Howe no ranking de artilheiros de todos os tempos da NHL no domingo.

No Canada Life Centre, Ovechkin marcou seu 17º gol na temporada durante uma vitória por 5–2 sobre o Winnipeg Jets, que foi a quarta vitória consecutiva do Washington Capitals.

Auxiliado por seu compatriota Dmitry Orlov, Ovechkin marcou o quinto e último gol de seu time com 17:48 de desvantagem no terceiro período.

Por sua vez, ele se certificou de estar a apenas cinco gols de ultrapassar Howe, que é o segundo na lista de todos os tempos da NHL com 801 gols.

Beyong Howe, Ovechkin ainda terá um longo caminho a percorrer para chegar ao primeiro lugar ocupado por Wayne Gretzky, que se aposentou em 1999 com 894 gols.

Nesse ínterim, os adversários de Ovechkin se resignaram com o fato de que o lateral-esquerdo e capitão do Capitals terá oportunidades de marcar.

“Na maioria das vezes, pensei que mantivemos [Ovechkin] na baía,” afirmou o defensor do Jets, Neal Pionk, após o jogo.

“Ele conseguiu a rede vazia, mas na maior parte, nós o mantivemos afastados.

“Ele vai ter suas chances. Ele vai tomar suas vacinas,” Pionk acrescentou.













Com 37 anos, Ovechkin pode enfrentar uma tarefa difícil para alcançar a contagem geral de Gretzky, mas ele leva a melhor sobre o canadense em alguns aspectos do jogo, como o maior número de gols fora de casa.

Ele alcançou esse feito no final de novembro, marcando seus 402 e 403 gols na vitória por 5 a 1 sobre o Vancouver Canucks no final de novembro.

Os Capitals vão para o próximo jogo contra o Chicago Blackhawks na terça-feira.

Depois disso, eles voltam para casa para receber o Dallas Stars e o Toronto Maple Leafs na quinta e no sábado, antes que o Detroit Red Wings os encontre na capital dos EUA em 19 de dezembro.