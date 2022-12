Como uma luta de 67 segundos se transformou em um grande escândalo do UFC – CMIO Esportes

O UFC, a promoção de elite no mundo das artes marciais mistas, foi abalado pelo que está sendo considerado por alguns como o maior escândalo que a organização enfrentou em seus mais de um quarto de século de história.

Mas o que exatamente está acontecendo com o respeitado técnico de MMA James Krause, que foi proibido de encurralar os lutadores do UFC, e por que seu lutador Darrick Minner teve seu contrato rescindido em meio a uma disputa de jogos de azar que pode levar a algumas consequências muito significativas?

Nós olhamos para as consequências de uma controvérsia que pode crescer e crescer.

Krause até afirmou que assumiria as contas de alguns de seus assinantes e faria fisicamente apostas online em nome deles, acrescentando que seus assinantes tiveram um sucesso significativo e que ele pessoalmente ganhou muito mais dinheiro com jogos de azar do que como um dos principais treinadores do esporte.

Durante o show, no entanto, Krause também detalhou um projeto paralelo dele: o jogo de MMA. Ele revelou que operava um canal Discord que tinha milhares de assinantes e com o qual distribuía dicas de apostas em níveis para seus seguidores, muitos dos quais pagavam até US $ 2.000 por mês por seus conselhos.

Em agosto, James Krause, treinador principal da academia Glory MMA & Fitness em Missouri, apareceu no podcast do respeitado jornalista de artes marciais mistas Ariel Helwani, ostensivamente para falar sobre o recente sucesso do título interino do UFC desfrutado por seu aluno, Brandon Moreno.

Vários lutadores saíram de sua academia para lutar pelo UFC, com o ex-campeão do UFC (e atual campeão interino) Brandon Moreno e o destaque do Bellator James Gallagher atualmente entre aqueles sob sua tutela.

Lutando principalmente no peso leve e meio-médio ao longo de sua carreira, Krause nunca subiu ao topo do ranking do UFC, mas se envolveu com alguns dos nomes mais conceituados do esporte, como Jorge Masvidal, Donald Cerrone e Michael Johnson ao longo de sua carreira.

No entanto, o UFC também afirmou na época que este memorando não visava diretamente ninguém sob seu emprego, mas que era simplesmente para lembrar seus contratados de suas obrigações para com a empresa.

Ele acrescentou que as medidas estavam sendo tomadas para garantir que “os atletas agem de forma legal, ética e responsável e evitam condutas prejudiciais à integridade da organização do UFC.”

“Somos obrigados neste momento a reconhecer na Política de Conduta do Atleta do UFC certas restrições relacionadas a apostas de nossos atletas, membros de suas equipes e outros.”, dizia a nota, em parte, emitida pelo diretor de negócios do UFC, Hunter Campbell.

Com o jogo esportivo sendo regulamentado em mais e mais mercados nos Estados Unidos, em outubro o UFC emitiu um memorando para seus lutadores para informá-los de que seus atletas e qualquer pessoa em sua órbita imediata (como parceiros de treinamento, treinadores, gerentes, fisioterapeutas etc. .) não teria mais permissão para fazer apostas sobre os resultados das lutas realizadas pela organização.

O resultado incomum da luta primeiro levou a sugestões de que Minner estava carregando uma lesão debilitante com ele para a gaiola, o que sem dúvida afetou seu desempenho – com isso rapidamente se transformando em especulações de que os apostadores haviam sido avisados ​​e instruídos a apostar em seu adversário garantindo uma paralisação rápida.

Assim que a luta começou, Minner deu um chute com a perna esquerda e imediatamente estremeceu e agarrou o joelho. Ele rapidamente chutou novamente com a mesma perna, antes de cair na tela onde Nuerdanbieke rapidamente finalizou a luta. O concurso inteiro levou apenas 67 segundos.

É aqui que as coisas ficam complicadas. Um dos lutadores de Krause, Darrick Minner, estava programado para enfrentar Shayilan Nuerdanbieke em um evento do UFC em Las Vegas no início de novembro. No entanto, notou-se antes da luta que a linha de apostas mudou drasticamente nas horas finais antes de entrarem na gaiola, com muito dinheiro sendo colocado em Nuerdanbieke para vencer a luta no primeiro round.

Que passos foram dados?

A Comissão Atlética do Estado de Nevada, o regulador do governo que supervisiona os eventos do UFC em Las Vegas, informou a Krause em 18 de novembro que sua licença de cornering havia sido suspensa e assim continuaria até que uma investigação completa fosse concluída.

O UFC, afastando-se de suas declarações anteriores, acrescentou posteriormente que Minner havia sido dispensado de seu contrato com o UFC e que não apenas Krause foi proibido de participar ou encurralar eventos do UFC, como qualquer lutador que treinar com ele não poderá continuar. sua carreira no UFC até cortar completamente os laços com ele, efetivamente dizendo aos lutadores que eles devem mudar de academia se quiserem ter um futuro no UFC – pelo menos enquanto a investigação estiver em andamento.

“Desde então, o UFC avisou Krause e os respectivos gerentes que trabalham com lutadores afetados que, com efeito imediato, os lutadores que optarem por continuar sendo treinados por Krause ou que continuarem treinando em sua academia não terão permissão para participar de eventos do UFC até o resultado do as investigações do governo acima mencionadas”, disse o comunicado do UFC.

“Além disso, o UFC liberou Darrick Minner da organização.”