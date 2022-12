Jornalista americano morre no Catar — CMIO Esportes

Grant Wahl morreu repentinamente enquanto assistia ao jogo entre Argentina e Holanda

O repórter esportivo americano Grant Wahl, 48, morreu repentinamente enquanto cobria a Copa do Mundo da FIFA no Catar.

Wahl entrou em colapso logo após o início da prorrogação na partida das quartas de final entre Argentina e Holanda, na sexta-feira, com relatos iniciais sugerindo que ele pode ter sofrido um ataque cardíaco – embora isso ainda não tenha sido confirmado.

De acordo com repórteres posicionados perto de Wahl durante a partida, ele pareceu desmaiar em sua cadeira na seção de mídia do Estádio Lusail. Equipes de emergência foram imediatamente chamadas ao local e ele foi transportado para um hospital próximo.

“Ele recebeu tratamento médico de emergência imediato no local, que continuou enquanto ele era transferido de ambulância para o Hamad General Hospital.”, disse o comitê organizador da Copa do Mundo do Catar sobre Wahl em um comunicado.

“Estamos em contato com a Embaixada dos EUA e as autoridades locais relevantes para garantir que o processo de repatriação do corpo esteja de acordo com os desejos da família.”

Estamos chocados, tristes e com o coração partido pela trágica morte de Grant Wahl. Ele era uma pessoa gentil e atenciosa, cuja paixão pelo futebol e dedicação ao jornalismo eram imensuráveis. pic.twitter.com/ohJoZlGfk0 — Don Garber (@thesoccerdon) 10 de dezembro de 2022

Wahl, que estava cobrindo sua oitava Copa do Mundo, já havia sido detido por um breve período pelas autoridades do Catar depois de tentar entrar em um estádio vestindo uma camisa com as cores do arco-íris em um movimento destinado a expressar solidariedade à comunidade LGBT.

Ele escreveu no início desta semana que estava se sentindo mal e que havia visitado um centro médico no Catar, onde foi informado de que sofria de suspeita de bronquite.

“Meu corpo finalmente quebrou em mim. Três semanas de pouco sono, muito estresse e muito trabalho podem fazer isso com você”, afirmou Wahl, acrescentando que havia testado negativo para Covid-19.

“O que tinha sido um resfriado nos últimos 10 dias se transformou em algo mais severo na noite do jogo EUA-Holanda, e eu podia sentir a parte superior do meu peito assumir um novo nível de pressão e desconforto.

“Fui à clínica médica no principal centro de mídia hoje e eles disseram que provavelmente tenho bronquite. Eles me deram antibióticos e um xarope para tosse forte, e já estou me sentindo um pouco melhor algumas horas depois. Mas ainda: Não bueno.”

Em comunicado, a Federação de Futebol dos Estados Unidos disse que era “com o coração partido” pelo falecimento de Wahl.

“A paixão de Grant pelo futebol e o compromisso de elevar seu perfil em nosso cenário esportivo desempenhou um papel importante em ajudar a aumentar o interesse e o respeito por nosso belo jogo”, acrescentou.

Reagindo à notícia, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, prestou homenagem a Wahl e disse que será “saudades de todos que acompanham o jogo global.”