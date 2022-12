Neymar não tem futuro internacional após eliminação do Brasil na Copa do Mundo — CMIO Esportes

Neymar sugeriu que ele poderia se juntar ao técnico Tite na saída da seleção nacional

Neymar deu a entender que pode se juntar ao técnico do Brasil, Tite, ao se afastar da seleção, após a eliminação da Copa do Mundo da FIFA pelas mãos da Croácia na sexta-feira.

Pela segunda vez consecutiva, a jornada do Brasil na Copa do Mundo terminou nas quartas de final, depois de uma dramática derrota nos pênaltis para a Croácia, finalista de 2018, e a estrela do Paris Saint-Germain, Neymar, 30, sugeriu que o Catar pode muito bem ter sido sua última tentativa alcançar a glória na Copa do Mundo.

Neymar igualou o recorde de Pelé de 77 gols internacionais ao abrir o placar na prorrogação na partida eliminatória de sexta-feira no Education City Stadium, nos arredores de Doha, antes que o empate tardio de Bruno Petkovic garantisse que o empate seria decidido na loteria de pênaltis.

O erro crucial de Marquinhos na disputa de pênaltis deu a vitória à Croácia – com Neymar, que deveria marcar o quinto pênalti para o Brasil, pouco mais que um espectador.

Dani Alves: “Esta Copa do Mundo foi a minha última, para mim é hora de dizer isso. Mas não acho que será o mesmo para Neymar, ele é ótimo, o futebol brasileiro precisa dele para continuar”. 🇧🇷 #Catar2022pic.twitter.com/OSa3ANawkr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 10 de dezembro de 2022

Falando na sequência, o técnico da seleção brasileira, Tite, confirmou que estava encerrando o período de seis anos no cargo e disse que “vai em paz” após a eliminação de sua seleção no Catar.

“É uma derrota dolorosa, mas vou em paz. É o fim de um ciclo,” ele disse.

“Já disse isso há um ano e meio. Não vim aqui para ganhar e depois virar e dizer que ia ficar. As pessoas que me conhecem sabem disso.”

Neymar, porém, não se comprometeu com seu futuro com a famosa camisa amarela.

“Preciso pensar um pouco mais sobre isso, sobre o que é certo para mim e para a seleção” ele disse à mídia após a partida.

“Não fecho nenhuma porta na Seleção, mas também não garanto 100% que vou voltar.

“É uma sensação horrível. Acho que é uma sensação pior do que aconteceu na última Copa do Mundo”, completou, referindo-se à eliminação do Brasil na Rússia, há quatro anos, contra a Bélgica.

“É difícil encontrar palavras para descrever esse momento. Lutamos e estou orgulhoso dos meus companheiros, orgulhoso do caráter que eles mostraram ao subir e bater pênaltis.”

Neymar fez sua estreia pelo Brasil aos 18 anos e somou 124 partidas pelo seu país desde 2010.