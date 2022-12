Luta consertando uma ‘grande preocupação’, admite chefe do UFC – CMIO Esportes

O presidente do UFC, Dana White, enfatizou seu “enorme preocupação” sobre suspeitas de manipulação de luta dentro da liga enquanto as investigações continuam sobre suposta impropriedade relacionada a uma luta promovida por sua organização no mês passado.

Uma luta em novembro entre Darrick Minner e Shayilan Nuerdanbieke continua sob investigação por supostas apostas internas após um aumento suspeito na atividade de jogos de azar nas horas anteriores à competição, com apostas pesadas sendo feitas para que Minner perca no primeiro turno.

Minner, que parecia estar ferido quando a luta começou, foi finalizado aos 67 segundos de luta por Nuerdanbieke.

Ele foi posteriormente liberado pela promoção e seu treinador, James Krause, foi suspenso pela Comissão Atlética do Estado de Nevada enquanto aguardava as conclusões de sua investigação. Krause opera um site de dicas de apostas, que tinha cerca de 5.000 membros antes de ser fechado recentemente.

Não há alegações de ilegalidade em relação a Nuerdanbieke.

Abordando a questão na ESPN antes do card do UFC 282 de sábado em Las Vegas, White foi discreto, mas admitiu que a manipulação de luta pode ter ocorrido.

“preocupação enorme,” ele disse. “Agora que há uma investigação e pode ser que tenha acontecido, sim.”

A ESPN informou ainda que o FBI abriu sua própria investigação sobre o assunto, mas, embora White tenha dito que as investigações estão em andamento, ele acrescentou que não pode revelar sua extensão.

“Há uma investigação em andamento”, disse Branca. “Não posso falar sobre nada disso. É louco.”













O UFC já havia afirmado anteriormente que havia “várias investigações governamentais em andamento” tomando lugar.

Vários mercados de jogos de azar nos Estados Unidos e no Canadá tomaram medidas contra possíveis fraudes, com as províncias canadenses de Ontário e Alberta proibindo temporariamente as apostas no UFC.

“Sempre dissemos aos lutadores que, quando as coisas do jogo começaram a esquentar, fiquem longe do jogo”, acrescentou Branco. “Você sabe o quão estúpido você tem que ser para se envolver em algo assim?

“Em todos os esportes, alguém pensa que é mais esperto do que todo mundo, quando na verdade é o cara mais burro da sala.

“E você será pego. Você será pego e irá para a prisão. É o que é. Se você é burro e está disposto a correr esse risco por dinheiro. Arruinar sua vida por dinheiro.

“Podemos dizer às pessoas até ficarmos azuis. A mesma coisa que esteróides, drogas para melhorar o desempenho. ‘Não faça isso, a USADA está testando, você vai ser pego.’ Mas este é um outro nível.

“Se você é tão estúpido, divirta-se na prisão.”