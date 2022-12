Marrocos faz história em impressionante vitória na Copa do Mundo contra Portugal — CMIO Esportes

É a primeira vez que uma seleção africana se classifica para as semifinais da Copa do Mundo da FIFA

O Marrocos registrou uma das maiores surpresas da história da Copa do Mundo da FIFA com uma impressionante vitória por 1 a 0 sobre Portugal, tornando-se a primeira seleção africana a se classificar para as semifinais do torneio.

Um único gol no final do primeiro tempo de Youssef En-Nesyri provou ser o suficiente para frustrar Portugal, que – apesar da entrada de Cristiano Ronaldo no segundo tempo – não conseguiu quebrar a resistência marroquina naquele que é um dos dias mais importantes na história do futebol africano.

Portugal, que mais uma vez deixou Ronaldo no banco de reservas, dominou a posse de bola o tempo todo, mas lutou para criar o tipo de chance de ouro contra a melhor defesa do torneio. Eles ficaram para trás no final do primeiro tempo, quando En-Nesyri subiu mais alto para cabecear Diogo Costa e desencadear cenas frenéticas dentro do Estádio Al Thumama.

Bruno Fernandes, do Manchester United, esteve perto de empatar o placar momentos depois, mas seu excelente chute rebateu na trave marroquina.

Marrocos 🇲🇦 comandado por Walid Regragui nesta Copa do Mundo. #Copa do Mundo FIFA ✅zero sem gols contra a Croácia 🇭🇷 ✅2-0 contra a Bélgica 🇧🇪 ✅vitória nas oitavas de final sobre a Espanha 🇪🇸 ✅vitória nas quartas de final sobre Portugal 🇵🇹 Derrotando dois favoritos Espanha e Portugal. Incrível Dê-lhe várias flores 💐 pic.twitter.com/5Xnouylw8C — Mimi Fawaz (@MimosaFawaz) 10 de dezembro de 2022

Ronaldo, o maior artilheiro da história do futebol internacional, foi apresentado aos 50 minutos, mas foi praticamente anônimo, exceto por uma chance de morte, quando seu chute estrondoso foi defendido pelo goleiro marroquino Yassine Bounou.

A seleção norte-africana havia sofrido apenas um gol no Catar – um gol contra contra o Canadá –, mas teve sorte algumas vezes, com Bounou fazendo uma excelente defesa de João Félix quando Portugal avançou nos minutos finais.

O Marrocos, que foi gravemente afetado por lesões antes da partida, perdeu o capitão Romain Saiss quando ele foi retirado da maca no meio do segundo tempo. No entanto, eles se recusaram a baixar a cabeça e pareciam contentes em sentar e absorver a pressão durante grande parte do jogo, mas sua organização defensiva provou ser demais para um Portugal desesperado superar.

A escala de sua tarefa tornou-se ainda mais difícil quando Walid Cheddira recebeu o segundo cartão amarelo aos dez minutos dos acréscimos, mas os africanos se mantiveram firmes para registrar a vitória mais famosa de sua história e um dia inesquecível para o futebol africano como um todo.

Quanto a Ronaldo, ele saiu de campo aos prantos no apito final, possivelmente encerrando sua carreira no cenário mundial.

O Marrocos enfrentará o vencedor da segunda partida das quartas de final entre Inglaterra e França na quarta-feira, com uma vaga na final da Copa do Mundo da FIFA no próximo domingo como prêmio.