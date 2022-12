Ronaldo iguala recorde de todos os tempos, apesar do desgosto da Copa do Mundo – CMIO Esportes

Cristiano Ronaldo conquistou outro pedaço da história do futebol para si mesmo, mas suspeita-se que será pouco consolo para ele após a impressionante eliminação de Portugal na Copa do Mundo da FIFA nas mãos do Marrocos no sábado.

Depois de sua estreia como reserva no segundo tempo para substituir Ruben Neves, Ronaldo somou sua 196ª internacionalização – empatando com Bader Al-Mutawa do Kuwait no maior número de partidas na história do futebol internacional.

No entanto, Al-Mutawa, de 37 anos, pode potencialmente retomar o recorde se for selecionado para o Kuwait na próxima Copa do Golfo, que começa no início de janeiro – com o Kuwait definido para enfrentar o Qatar, anfitrião da Copa do Mundo da FIFA, em sua partida de abertura.

Ronaldo já detém o recorde de mais golos marcados no futebol internacional, com 118, depois de ter batido o recorde anterior do iraniano Ali Daei (109).

O ex-jogador do Manchester United quebrou esse recorde quando marcou dois gols de cabeça contra a República da Irlanda em uma vitória por 2 a 1 nas eliminatórias da Copa do Mundo em setembro de 2021.

Ele também é o maior artilheiro da história dos Campeonatos da Europa, com 11.

No início da Copa do Mundo da FIFA no Catar, Ronaldo se tornou o primeiro jogador do sexo masculino a marcar em cinco torneios diferentes.

No entanto, Ronaldo, que está disputando sua última Copa do Mundo, provavelmente trocaria esses elogios por apenas mais uma oportunidade de jogar no Catar, depois que a derrota impressionante de seu time para o Marrocos nas quartas de final de sábado garantiu que eles se tornariam o primeiro time africano da história. para jogar nas quatro finais da Copa do Mundo.

Maldito Ronaldo saiu direto do campo chorando sem parabenizar um dos jogadores do Marrocos, então é confrontado por um invasor de campo e o empurra para longe …..pic.twitter.com/yCC9zREoka — JAKE BUCKLEY 🇦🇺 (@TheMasterBucks) 10 de dezembro de 2022

A forma da derrota provou ser demais para o vencedor de várias Bolas de Ouro, pois ele saiu correndo do campo momentos após o apito final soar, lutando sem sucesso para mascarar as lágrimas que escorriam por seu rosto.

Ele recebeu condolências de vários jogadores marroquinos, embora seus companheiros de Portugal tenham optado por caminhar em direção aos torcedores portugueses em vez de consolar o capitão.

O técnico de Portugal, Fernando Santos, que segundo rumores se envolveu em uma briga com Ronaldo depois de deixá-lo cair do time principal, deu um tapinha nas costas dele quando ele foi direto para o vestiário.

Resta saber se este foi o ato final de Ronaldo no cenário internacional – mas se for, sua marca será sentida por muito tempo nos livros de recordes do futebol internacional.