O russo impulsionado pela derrota à beira de um título do UFC — CMIO Esportes

No sábado à noite, no topo de um deck reformulado do UFC 282, o meio-pesado Magomed Ankalaev fará uma oferta para se tornar o mais recente campeão mundial de artes marciais mistas da Rússia – desde, é claro, que ele possa encontrar uma resposta para o ‘lendário poder polonês’ do ex-campeão Jan Blachowicz.

Ambos os homens tiveram a oportunidade de prosperar com o infortúnio de outro ex-campeão, Jiri Prochazka, que desistiu da luta principal deste fim de semana depois de sofrer o que Dana White descreveu como “a pior lesão no ombro da história do UFC.”

Enquanto o tcheco se recupera e aguarda novos desafios, Ankalaev e Blachowicz duelarão na T-Mobile Arena em Las Vegas para determinar o mais novo líder da divisão de 205 libras.

O lutador nascido no Daguestão tem sido quase impecável em sua carreira até este ponto, e talvez ao contrário de alguns outros lutadores conhecidos da mesma região, o sucesso de Ankalaev é baseado em uma base de golpes, em vez do estilo opressivo de luta que impulsionou os gostos de Khabib Nurmagomedov e Islam Makhachev ao ápice do esporte.

Suas 18 vitórias na carreira renderam impressionantes 10 nocautes (e nenhuma finalização), além de nove vitórias consecutivas no UFC. Mas, apesar de suas três vitórias mais recentes contra lutadores que já disputaram o título do UFC, foi a estreia de Ankalaev na organização em março de 2018 que, segundo ele, o colocou no caminho para um título mundial.

Naquela noite de março de 2018, Ankalaev bateu no segundo final de uma luta de três rounds que estava dominando até aquele ponto contra o artista de finalização escocês Paul Craig – e depois de superar a decepção inicial, ele contaria mais tarde como uma experiência de aprendizado vital.

“Eu costumava me preocupar em perder e o que as pessoas diriam sobre mim”, disse Ankalaev, 30, recentemente.

“Isso não acontece mais. Pode-se dizer que tive a pior derrota no UFC. Desisti literalmente nos momentos finais de uma luta. As pessoas estavam dizendo coisas boas e ruins.

“Essa perda mudou minha vida. Foi difícil para mim no começo, não saí em público por um mês. Minha mãe mora em Khasavyurt [in Dagestan] com meu irmão – passei um mês lá.

“Achei que não iria mais lutar. Então, naquele mês, percebi que não era por minha causa. Fiz tudo o que pude, foi a vontade do Todo-Poderoso.

“Foi um alívio, comecei a entender a situação. Depois voltei a treinar. Eu vim na academia e coloquei no trabalho. Deixei tudo na academia e consegui meus resultados.”

Foi das cinzas daquela primeira derrota que Ankalaev construiu as bases de sua eventual disputa pelo título, uma oportunidade que lhe foi entregue neste fim de semana mais cedo do que ele esperava.

São as últimas nove vitórias, no entanto, que lhe valeram esse direito e é de se perguntar se ele poderia ter alcançado essa seqüência de vitórias sem o eco de sua primeira derrota na carreira soando em seus ouvidos – e enquanto ele levar seu ímpeto com ele para o gaiola em Las Vegas na noite de sábado mais uma vez, ele pode usá-la como uma plataforma para alcançar seu maior sucesso.

Blachowicz é um adversário tão poderoso quanto existe na dobra dos meio-pesados ​​do UFC, mas as nove derrotas em seu cartel mostram que há um caminho claro para a vitória de Ankalaev. O polonês não é tanto um atacante de elite, mas um atacante eficaz – e ele é mais do que capaz de aproveitar todas as oportunidades que o russo lhe oferece.

Mas sua forma recente, e o capricho do destino que lhe deu o papel de protagonista no último card pay-per-view do UFC do ano, sugere que isso na luta de Ankalaev para perder.

E ele estaria nesta posição se não fosse por aquela derrota impressionante no último segundo para Craig todos aqueles anos atrás?

“Quando você está invicto você sempre se preocupa com aquele zero”, explicou Ankalaev.

“Eu superei isso agora. Eu sei o que é perder, o que é ganhar. Eu sei como é amargo perder. Com esse conhecimento eu dou tudo de mim na academia.”