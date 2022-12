Imprensa portuguesa dobra as acusações de motim de Ronaldo — CMIO Esportes

O jornal português Record diz que mantém suas fontes depois de relatar que Cristiano Ronaldo ameaçou deixar a seleção de Portugal na Copa do Mundo depois de ser descartado antes da eliminatória de sua equipe com a Suíça.

Ronaldo ficou no banco na goleada de Portugal sobre a Suíça por 6 x 1 nas oitavas de final na terça-feira, com seu substituto, o astro do Benfica de 21 anos, Gonçalo Ramos, marcando um “hat-trick” na ausência do ex-atacante do Manchester United. .

Citando fontes do campo português, o Record noticiou que Ronaldo ameaçou abandonar a seleção para a Copa do Mundo depois de ter sido retirado da seleção principal, e seguindo o que foi descrito como um “aquecido” confronto com o patrão Fernando Santos.

No entanto, a Federação Portuguesa de Futebol rapidamente negou veementemente as reivindicações, afirmando que o jogador de futebol superstar “constrói todos os dias um percurso único ao serviço da seleção e do país, que deve ser respeitado e que atesta o inquestionável grau de compromisso com a seleção nacional”.













Mas a Record reagiu e reiterou suas alegações de que Ronaldo discutiu deixar o Catar, no que a publicação descreveu como um “explosão” do capitão português antes do jogo com a Suíça.

Acrescentou, porém, que o jogador de 37 anos não “ir de porta em porta dizendo que queria ir embora.”

Em vez disso, o jornal alegou que Ronaldo levantou sua possível saída para o Santos, apenas para retirar a ameaça logo depois – e que ele havia aceitado a decisão na hora do pontapé inicial nas oitavas de final.

Acrescentou que Ronaldo teria sido a fonte de considerável tensão no campo de Portugal, até como seu assistente pessoal, Ricky Regufe, parece ter se tornado um membro não oficial da equipe de Portugal – um homem descrito como tendo “influência excessiva” sobre Ronaldo desde que começou a aconselhar a estrela em 2018.

A seleção de Portugal, afirma a Record, “não entendo o motivo” para a inclusão de Regufe no acampamento, com outros dizendo ter questionado seu papel com o Ronaldo e o time.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Companheiro de Ronaldo fala sobre desprezo na Copa do Mundo

Acredita-se que outra fonte de disputa interna seja o fato de Ronaldo ter permissão para trazer um convidado para o acampamento, uma oportunidade não oferecida a nenhum outro membro do time.

Portugal enfrentará o Marrocos nas quartas de final no sábado, com todos os olhos voltados para Ronaldo e o técnico Santos, quando as escalações iniciais forem confirmadas cerca de uma hora antes do início do jogo.