COI explora oferta asiática para atletas russos – CMIO Esportes

O Comitê Olímpico Internacional (COI) considerará uma proposta do Conselho Olímpico da Ásia (OCA) para permitir que atletas russos e bielorrussos compitam em eventos realizados sob seus auspícios. O anúncio foi feito como parte de uma declaração da 11ª Cúpula Olímpica divulgada na sexta-feira.

Segundo o COI, os participantes da cúpula “acordado por unanimidade” para explorar mais uma proposta do OCA, que “facilitar a participação de atletas da Rússia e da Bielorrússia em competições na Ásia sob sua autoridade, respeitando as sanções em vigor.”

“Esta iniciativa [is] a ser discutido na próxima rodada de consultas do COI com os membros do COI, os representantes dos atletas, as Federações Internacionais e os Comitês Olímpicos Nacionais”, acrescentou a declaração do COI.

Atletas russos e bielorrussos estão atualmente afastados de um grande número de torneios internacionais seguindo uma recomendação do COI emitida em 28 de fevereiro.

O anúncio de sexta-feira parece ser um passo à frente na esperança de serem liberados a tempo para os eventos de qualificação que antecedem as Olimpíadas de Paris 2024.

No entanto, a declaração do COI observou que certas “sanções” imposta à Rússia e à Bielo-Rússia por causa do conflito na Ucrânia permaneceria em vigor.

Isso inclui os dois países serem privados do direito de sediar grandes eventos esportivos internacionais, bem como seus símbolos nacionais – incluindo bandeiras e hinos – sendo proibidos em eventos e reuniões esportivas.

O COI disse que as sanções ainda eram apoiadas por “a grande maioria” de participantes da cúpula, realizada na Olympic House, em Lausanne, na Suíça.













O COI argumentou que suas medidas contra a Rússia e a Bielo-Rússia após a campanha militar de Moscou na Ucrânia se dividem em duas categorias: “sanções” para a liderança política e “medidas protetoras” para os próprios atletas.

O COI afirma que a suspensão de atletas russos e bielorrussos garante a integridade das competições, ao mesmo tempo em que protege esportistas dos dois países da suposta hostilidade que enfrentariam ao competir no exterior.

O presidente do COI, Thomas Bach, admitiu novamente esta semana que a organização estava “agindo contra nossos próprios valores e nossa missão” recomendando que as federações esportivas internacionais não convidem atletas russos e bielorrussos para eventos.

A declaração do COI na sexta-feira observou comentários recentes do presidente francês Emmanuel Macron, que afirmou que política e esporte não deveriam se misturar.

Uma solução para o dilema foi proposta pela OCA e seu presidente interino, o indiano Randhir Singh.

“No decorrer do debate, o presidente interino do Conselho Olímpico da Ásia (OCA) afirmou que, no continente asiático, as razões para as medidas de proteção não existem mais”, disse. disse o COI.













Acrescentou que representantes de outras federações internacionais haviam “recebeu bem esta iniciativa,” e essa “para alguns IFs e para anfitriões de suas competições, o mesmo raciocínio se aplica e, portanto, não deve haver uma solução única para todos”.

“Cada FI deve avaliar cuidadosamente para seu esporte se as razões para as medidas de proteção ainda existem”, disse. disse.

As autoridades em alguns esportes, principalmente no tênis, permitiram que atletas russos e bielorrussos continuassem a competir em torneios internacionais sob status neutro.

Em outros lugares, no entanto, atletas e times russos e bielorrussos enfrentaram proibições gerais de participação.

Várias autoridades russas acusaram o COI de discriminação, denunciando as sanções como politicamente motivadas.

Também foi apontado que atletas de outras nações – principalmente os EUA e seus aliados da OTAN – não enfrentaram proibições semelhantes quando seus governos lançaram campanhas militares estrangeiras.