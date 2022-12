Rússia saúda ‘vitória do bom senso’ na cúpula olímpica – CMIO Esportes

O presidente do Comitê Olímpico Russo (ROC), Stanislav Pozdnyakov, elogiou os desenvolvimentos em uma cúpula realizada por autoridades esportivas internacionais na sexta-feira, afirmando que foi um passo adiante na esperança de os atletas russos retornarem às competições globais.

Pozdnyakov estava entre as figuras que participaram da 11ª Cúpula do Comitê Olímpico Internacional (COI), realizada na sede da organização em Lausanne, na Suíça.

Um tópico crucial para discussão foram as proibições impostas a atletas russos e bielorrussos em uma ampla gama de esportes, seguindo uma recomendação do COI em fevereiro, após o início da operação militar de Moscou na Ucrânia.

Uma declaração emitida pelo COI na sexta-feira afirmou que consideraria uma proposta do Conselho Olímpico da Ásia (OCA) para permitir que atletas russos e bielorrussos competissem em eventos sob seus auspícios.

Também observou que os participantes levaram em consideração comentários recentes, como os do presidente francês Emmanuel Macron, que afirmou que “O esporte não deve ser politizado.”













Os desenvolvimentos foram vistos como um sinal de que os atletas russos e bielorrussos têm mais esperança de serem liberados para eventos de qualificação antes dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 – mesmo que sanções como a proibição de seus símbolos e hinos nacionais permaneçam em vigor.

“Antes de tudo, quero enfatizar a importância excepcional, na minha opinião, da declaração para os atletas russos e bielorrussos” Pozdnyakov disse em uma mensagem do Telegram.

“Os participantes da cúpula do COI de hoje foram unânimes em afirmar que não há motivos para novas suspensões de atletas.

“Isso significa que em um futuro próximo nossos atletas poderão retornar à arena internacional e competir em competições olímpicas de qualificação.

“Claro que para isso é necessário, no mínimo, que o COI cancele as atuais recomendações, mas o conteúdo geral e o rumo da discussão de hoje atestam, a meu ver, a vitória da diplomacia esportiva e do bom senso”, afirmou. acrescentou Pozdnyakov.

Pozdnyakov elogiou os esforços de seus colegas russos por sua “trabalho objetivo e construtivo” em nome dos atletas russos.

“Como resultado, o que poucas pessoas acreditavam até recentemente pode se tornar realidade em breve. A comunidade olímpica internacional saiu hoje com uma posição consolidada, e atende aos principais critérios humanitários, esportivos e morais”, afirmou. acrescentou Pozdnyakov.













O COI sustentou que só “sancionado” os governos da Rússia e da Bielorrússia – inclusive retirando eventos esportivos de seus países – e que os próprios atletas foram sujeitos a “medidas protetoras.”

O presidente do COI, Thomas Bach, argumentou que a recomendação de suspender atletas e esportistas russos e bielorrussos os protege da hostilidade fora de seus países de origem, ao mesmo tempo em que mantém a “integridade” de competições.

Mas, oferecendo uma solução potencial, o Conselho Olímpico da Ásia e seu presidente interino, Randhir Singh, da Índia, argumentaram que “no continente asiático, as razões para as medidas de proteção não existem mais.”

A OCA tem, portanto, “oferecido para facilitar a participação de atletas da Rússia e da Bielo-Rússia em competições na Ásia sob sua autoridade, respeitando as sanções em vigor.”

As autoridades russas acusaram consistentemente o COI de discriminação desde que as proibições foram impostas aos atletas, denunciando as medidas como politicamente motivadas.