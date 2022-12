Croácia surpreende Brasil em drama de pênaltis na Copa do Mundo — CMIO Esportes

O Brasil foi eliminado da Copa do Mundo da FIFA após uma derrota por pênaltis por 4 a 2 para a Croácia em uma noite de grande drama no Education City Stadium, em Doha.

O atacante Neymar parecia ter garantido a vaga do Brasil nas semifinais no Catar quando encontrou a rede após iniciar e finalizar uma intrincada jogada de passe para disparar além do goleiro croata Dominik Livakovic pouco antes do intervalo na prorrogação para dar ao seu time um 1- 0 chumbo.

O gol igualou o recorde da lenda brasileira Pelé de 77 gols pela seleção – mas o jogador do Paris Saint-Germain vai esperar um pouco para quebrar o recorde depois que o empate dramático de Bruno Petkovic no final do jogo levou o jogo a uma loteria de pênaltis.

Lá, foram os croatas que se mantiveram firmes – com Marquinhos perdendo o pênalti crucial para levar o Brasil à desilusão da Copa do Mundo e levar a Croácia mais uma vez às semifinais.

Dominik Livakovic defendeu quatro pênaltis nas disputas de pênaltis da Copa do Mundo, a maior marca de qualquer goleiro na história do torneio.

A Croácia é a 4ª seleção em história da Copa do Mundo FIFA para avançar depois de perder na prorrogação e 1º desde a Suécia nas quartas de final de 1994 sobre a Romênia. O Brasil foi eliminado em 5 jogos consecutivos da fase eliminatória da Copa do Mundo da FIFA contra adversários europeus.

Provavelmente não foi mais do que a Croácia merecia.

A escalação repleta de estrelas do Brasil bufou e bufou o tempo todo, mas não conseguiu criar nenhuma chance clara, apesar de dominar a posse de bola no segundo tempo do tempo regulamentar.

A Croácia, finalista há quatro anos atrás em Moscou, defendeu duramente com Dejan Lovren, estrela do Zenit São Petersburgo, e o conceituado Josko Gvardiol formando uma parceria impressionante na frente do gol de Livakovic.

Mas seus esforços pareciam em vão quando o momento mágico de Neymar encantou as legiões de camisas amarelas no estádio com sua finalização sensacional.

A Croácia, impulsionada pelo sempre verde Luka Modric, recusou-se a jogar a toalha e finalmente conseguiu o avanço que seus esforços mereciam quando Petkovic empatou o placar para enviar o jogo para a disputa de pênaltis.

Rodrygo foi o primeiro a subir, mas foi negado pelo excelente Livakovic, dando o tom para o restante da disputa.

A Croácia foi impecável e com a pressão chegando ao auge, o pênalti decisivo de Marquinhos rebateu na trave – e com ele, as esperanças do Brasil de uma hexa Copa do Mundo se desvaneceram.

Para a Croácia, sua notável campanha nas disputas de pênaltis na Copa do Mundo continua, e agora eles ultrapassaram Dinamarca, Rússia, Japão e agora o Brasil nesta e na Copa do Mundo anterior.

O livro dos recordes, por sua vez, refletirá o gol de empate de Neymar – mas as lágrimas da estrela do PSG sugerem que será pouco mais do que um elogio vazio em uma das noites mais decepcionantes de sua carreira.

A Croácia voltará sua atenção para a segunda partida das quartas de final entre Argentina e Holanda, na sexta-feira, com o vencedor dessa partida enfrentando o time de Zlatko Dalic na semifinal de terça-feira.