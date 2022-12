O sonho de Messi na Copa do Mundo está vivo depois que a Argentina derrotou a Holanda – CMIO Esportes

A Argentina garantiu uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo depois que uma disputa emocionante com a Holanda foi decidida na disputa de pênaltis no Estádio Lusail, no Catar.

A Argentina parecia ter o jogo encerrado quando conquistou uma vantagem de 2 a 0 nos últimos 15 minutos.

Mas os holandeses conseguiram uma reviravolta impressionante com gols do substituto Wout Weghorst – o segundo deles veio aos 11 minutos dos acréscimos.

Depois que o placar permaneceu 2–2 após a prorrogação, um encontro emocionante foi decidido de pênalti.

O goleiro argentino Emi Martinez defendeu dois chutes holandeses antes de Lautaro Martinez se preparar para selar a disputa de pênaltis por 4 a 3 para sua equipe.

A Argentina avança para a semifinal na terça-feira com a Croácia, que venceu na disputa de pênaltis contra o Brasil na sexta-feira.

Mesmo para os padrões de uma Copa do Mundo tão carregada de emoção como esta, o que aconteceu no Lusail Stadium entre dois tradicionais pesos pesados ​​do esporte foi marcante.

A Argentina parecia em casa e seca depois de um gol no primeiro tempo de Nahuel Molina – brilhantemente assistido por Messi – e um gol de pênalti de Messi aos 73 minutos.

Mas os holandeses viraram o jogo de cabeça para baixo após a introdução de Weghorst para Memphis Depay.

Primeiro, o grande atacante subiu para cabecear um cruzamento enrolado de Steven Berghuis para reduzir a diferença pela metade aos 83 minutos.

Quando o árbitro Antonio Mateu Lahoz acrescentou 10 minutos nos acréscimos, parecia claro que os holandeses teriam tempo para criar mais chances enquanto avançavam freneticamente.

Foi o que provou, pois eles ganharam uma cobrança de falta na entrada da área argentina.

O que se seguiu talvez seja um dos momentos mais frios e engenhosos da história da Copa do Mundo, quando Teun Koopmeiners se preparou como se fosse chutar antes de deslizar um passe para os pés de Weghorst.

O grande atacante virou e empurrou a bola para além de Emi Martinez e para a rede – provocando pandemônio entre os jogadores holandeses e o banco.

Os ânimos explodiram no apito final com empurrões e empurrões entre os jogadores – assim como eles fizeram ao longo dos estágios finais da partida.

A questão antes da prorrogação era qual das duas equipes conseguiria manter a compostura.

Depois de um período inicial cauteloso, foi a Argentina quem mais pressionou pelo gol na segunda parte da prorrogação, vendo chances para Martinez e Enzo Fernandez – este último acertou a trave com um dos últimos chutes da partida .

Os dois pesos-pesados ​​se enfrentaram, preparando o terreno para uma disputa de pênaltis para determinar quem enfrentaria a Croácia.

Martinez defendeu brilhantemente do capitão holandês Virgil van Dijk e Steven Berghuis, e embora Fernandez tenha perdido seu remate para a Argentina, não foi fatal, já que Messi, Leandro Paredes, Gonzalo Montiel e depois Martinez marcaram.

Grande parte da narrativa nesta Copa do Mundo gira em torno de Messi, de 35 anos, e sua ‘última dança’ no torneio, enquanto ele busca imitar o falecido e grande Diego Maradona levando o país ao seu primeiro título desde 1986.

Messi agora tem quatro gols em seu nome no Catar – excluindo pênaltis – ficando atrás apenas dos cinco gols de Kylian Mbappé na corrida pela Chuteira de Ouro.

Mas, em vez de elogios pessoais – dos quais Messi já tem muitos – a emoção predominante será de alívio depois que o renascimento da Holanda não se mostrou terminal para as chances da Argentina na Copa do Mundo.

A Croácia não será fácil – como provou contra o Brasil na sexta-feira e há quatro anos na Rússia – mas certamente haverá um sentimento crescente de que Messi e a Argentina estão tão bem posicionados quanto qualquer outro para erguer o troféu no Catar em 18 de dezembro.