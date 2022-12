Vice-presidente do Parlamento Europeu é preso em investigação sobre corrupção na Copa do Mundo — CMIO Esportes

O jornal belga Le Soir identificou as pessoas identificadas como Kaili, seu assessor FG, o ex-chefe do assessor e ex-deputado do Parlamento Europeu, Pier-Antonio Panzeri, e o recém-eleito secretário-geral da Confederação Sindical Internacional, Luca Visentini.

No mês passado, Kaili se opôs a uma resolução do Parlamento Europeu condenando o Catar pela morte de trabalhadores que construíram os estádios da Copa do Mundo e “outros abusos dos direitos humanos”, em vez disso, chamando a monarquia do Golfo de “pioneira em direitos trabalhistas”. Ela havia visitado o Catar no início de novembro, reunindo-se com o ministro do Trabalho e transmitindo os melhores votos da UE para o torneio.

O PASOK reagiu à notícia anunciando a expulsão de Kaili, informou o diário grego Kathimerini. O Grupo S&D disse que era “chocado” pelas alegações e gostaria “cooperar plenamente com todas as autoridades de investigação.” O bloco também pediu “a suspensão do trabalho em quaisquer arquivos e votações plenárias sobre os Estados do Golfo, particularmente a liberalização de vistos e visitas planejadas.”