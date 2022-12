Messi rebate treinador holandês após confronto violento na Copa do Mundo (VÍDEO) — CMIO Esportes

Lionel Messi criticou fortemente a abordagem da Holanda nas acaloradas quartas de final da Copa do Mundo da FIFA, que estabeleceu um novo recorde para o maior número de cartões amarelos emitidos em um único jogo na história do torneio.

A Argentina triunfou na disputa de pênaltis depois que dois gols dramáticos do substituto holandês Wout Weghorst levaram o jogo para a prorrogação e, finalmente, para os pênaltis – mas falando após o confronto, a estrela do Paris Saint-Germain criticou a Holanda por recorrer ao que ele sugeriu foram táticas grosseiras de bola longa para empatar.

“[Dutch coach] Van Gaal diz que eles jogam um bom futebol, mas o que ele fez foi colocar pessoas altas e acertar bolas longas”, disse Messi, que assistiu o primeiro gol da Argentina com um passe sublime para Nahuel Molina e depois dobrou a vantagem na cobrança de pênalti.

Então, ontem, Lionel Messi abusou do árbitro, abusou do treinador rival e abusou de um de seus adversários. Acho que se Ronaldo fizesse isso, receberia um pouco mais de atenção da mídia…. pic.twitter.com/45O3RFpCa7 — Piers Morgan (@piersmorgan) 10 de dezembro de 2022

No entanto, a intervenção tardia do 6ft 6in Weghorst ameaçou partir os corações argentinos no que foi um confronto mal-humorado que viu notáveis ​​18 cartões amarelos emitidos pelo árbitro Antonio Mateu Lahoz, vários dos quais vieram depois que o banco de reservas holandês reagiu com raiva para Leandro Paredes lançar a bola em direção ao banco da Holanda após uma falta em Nathan Ake.

Curiosamente, apenas um jogador – o holandês Denzel Dumfries – recebeu cartão vermelho após a conclusão das cobranças de pênaltis.

“Não quero falar sobre o árbitro porque você não pode ser honesto. Se você falar eles te sancionam, a FIFA tem que pensar nisso, não pode colocar um árbitro assim para essas instâncias, não pode colocar um árbitro que não está à altura”, acrescentou Messi depois.

Messi também foi fonte de alguma polêmica depois que comemorou seu gol durante o tempo regulamentar colocando as orelhas em concha na frente do banco holandês no que se pensava ser uma referência ao ex-meio-campista da Argentina e do Barcelona, ​​Juan Roman Riquelme, que fez o mesmo com Van Gaal enquanto ambos estavam no Barcelona, ​​enquanto ele se envolvia em uma disputa com o técnico holandês na época.

Messi também acrescentou que sente que o espírito do último capitão argentino vencedor da Copa do Mundo, Diego Maradona, está olhando para o time atual em sua tentativa de emular a vitória de 1986 no México.

“Diego está nos vendo do céu. Ele está nos pressionando e eu realmente espero que continue assim até o fim”, disse Messi.

Messi e Argentina agora avançam para a semifinal da Copa do Mundo da FIFA contra a Croácia na terça-feira, com o vencedor enfrentando Portugal, Marrocos, Inglaterra ou França na final da Copa do Mundo da FIFA no próximo domingo.