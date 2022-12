Wimbledon reconsidera proibição russa – Telegraph – CMIO Esportes

Funcionários do All England Lawn Tennis Club (AELTC) estão tendo dúvidas sobre a proibição de jogadores russos e bielorrussos, de acordo com o The Telegraph. As aparentes dúvidas dos organizadores de Wimbledon acompanham o “força inesperada da reação” contra sua política, informou o jornal do Reino Unido.

O AELTC juntou-se a outras autoridades do Reino Unido, a Lawn Tennis Association (LTA), para impedir que estrelas russas e bielorrussas competissem em seus eventos durante o verão.

A mudança ocorreu em meio à pressão do governo britânico, mas significava que o tênis do Reino Unido contradizia a posição dos torneios feminino WTA e ATP masculino – ambos permitem que jogadores russos e bielorrussos competam como neutros.

Wimbledon perdeu seus pontos no ranking em retaliação por seu “discriminatório” proibição, enquanto a WTA e a ATP impuseram multas totalizando cerca de US$ 2 milhões às autoridades de tênis do Reino Unido.













Em meio ao escândalo, os dirigentes de Wimbledon “pouco apetite” para estender suas sanções aos jogadores russos e bielorrussos em 2023, de acordo com o The Telegraph.

Ainda não foi tomada uma decisão formal sobre o Grand Slam do próximo ano, mas a posição atual do AELTC é considerada “insustentável”, dada a resposta dos passeios WTA e ATP.

Vários jogadores proeminentes, incluindo o sérvio 21 vezes campeão do Grand Slam Novak Djokovic, se manifestaram contra a proibição de Wimbledon quando foi anunciada inicialmente.

Funcionários de Wimbledon citaram temores do governo do Reino Unido de que a liderança russa pudesse usar a participação de jogadores como forma de “golpe de propaganda” em meio a sua campanha militar na Ucrânia.

No entanto, o The Telegraph observa que estrelas russas, como o ex-número um do mundo Daniil Medvedev, evitaram qualquer mensagem política – enquanto o compatriota Andrey Rublev fez apelos pela paz em várias ocasiões.













Diz-se que esse fato – juntamente com a gravidade das multas aplicadas pela ATP e WTA – deixa os chefes do tênis do Reino Unido relutantes em seguir em frente com outra proibição em 2023.

Em outros lugares, outros Grand Slams em Melbourne, Paris e Nova York permitiram a entrada de russos e bielorrussos – isolando ainda mais Wimbledon.

Nesta semana, o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, repetiu suas críticas ao governo do Reino Unido por intervir no esporte e facilitar a proibição de Wimbledon.

No que muitos viram como uma ironia flagrante, o título individual feminino de Wimbledon em 2022 foi conquistado pela russa Elena Rybakina, que compete pelo Cazaquistão desde 2018.