Órgão esportivo se recusa a pagar indenização multimilionária à Rússia – oficial – CMIO Esportes

Oficiais da federação internacional de vôlei FIVB se recusaram a cumprir as obrigações de compensação multimilionárias depois de retirar a Rússia do Campeonato Mundial Masculino de 2022, de acordo com o oficial russo Aleksandr Yaremenko.

A final do vôlei masculino de 2022 aconteceria de 26 de agosto a 11 de setembro em 10 cidades russas.

Como parte das sanções impostas à Rússia pela FIVB em março por causa do conflito na Ucrânia, o torneio foi retirado do país e passou a ser sediado conjuntamente por Polônia e Eslovênia.

Desde então, a Rússia exigiu uma compensação da FIVB – embora, de acordo com Yaremenko, secretário-geral da Federação Russa de Voleibol (VVF), o órgão regulador global tenha renegado suas obrigações.

“Inicialmente, a posição da FIVB era que os Campeonatos Mundiais foram cancelados por motivo de força maior. Yaremenko disse à TASS na quinta-feira.













“Este ponto é levado em conta em qualquer acordo, especialmente um tão importante como [the agreement] para a realização do Campeonato Mundial.

“Esta cláusula estabelece que, se os campeonatos forem cancelados, metade da taxa de inscrição é devolvida ao candidato. Dos US$ 40 milhões pagos pela Rússia, US$ 20 milhões devem ser devolvidos”.

Yaremenko acrescentou que a FIVB sofreu “grandes dificuldades” em mudar o torneio para a Polônia e a Eslovênia, e o fez simplesmente para salvar a face.

“Na Rússia, eles poderiam ter ganhado dinheiro, mas precisavam realizar o Mundial [in Poland and Slovenia] para não perder a imagem.

“Eles mudaram de posição e agora a Rússia pode se tornar a parte culpada desse cancelamento, e não um motivo de força maior.”

A Federação Russa de Voleibol diz que entrou com um processo legal contra a FIVB em um tribunal suíço, pedindo uma indenização de US$ 80 milhões.













“É por isso que houve um caso com [compensation] sinistros, nesta fase o primeiro sinistro deve ser o máximo em termos de declaração dos nossos prejuízos. Portanto, a quantidade é tão impressionante”, Yaremenko explicou.

O Campeonato Mundial de Voleibol Masculino da FIVB 2022 foi um dos vários eventos esportivos importantes dos quais a Rússia foi despojada após o lançamento de sua campanha militar na Ucrânia.

A UEFA removeu a final da Liga dos Campeões de São Petersburgo, que deveria ser realizada em maio, enquanto a federação de hóquei no gelo IIHF tirou a Rússia do Campeonato Mundial de 2023 no hóquei masculino e júnior. Os chefes da Fórmula 1 também cancelaram seu Grande Prêmio anual na Rússia.

Dirigentes do futebol russo revelaram em outubro que a Uefa os compensou integralmente, embora em outros lugares o ministro dos Esportes da Rússia, Oleg Matytsin, tenha dito que o dinheiro ainda é devido por outras organizações internacionais.