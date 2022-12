Falha na Copa do Mundo leva a baixas gerenciais de grandes nomes – CMIO Esportes

A federação espanhola reagiu à chocante eliminação da Copa do Mundo da FIFA nas mãos do Marrocos na terça-feira, demitindo o técnico da seleção, Luis Enrique.

O ex-técnico do Barcelona, ​​​​de 55 anos, assumiu o comando da equipe espanhola em duas passagens, a primeira entre julho de 2018 e março de 2019 – após a qual ele renunciou por motivos pessoais antes de reassumir o cargo em novembro de 2019.

“A RFEF gostaria de agradecer a Luis Enrique – e sua comissão técnica – por ter comandado a seleção nacional nos últimos anos”, disse a federação espanhola em um breve comunicado na quinta-feira.

Acrescentou que um “novo projeto” logo começaria, e pouco depois foi confirmado que o sucessor de Enrique seria Luis de la Fuente, um treinador de longa data das seleções juvenis espanholas.

Oficial: @rfef confirma a saída de Luis Enrique, que está fora como #ESP Gerente. “A RFEF gostaria de agradecer a Luis Enrique – e sua comissão técnica – por ter comandado a seleção nacional nos últimos anos.” — Luis Miguel Echegaray (@lmechegaray) 8 de dezembro de 2022

Enrique teve um processo de qualificação razoavelmente tranquilo para a Copa do Mundo do Catar, com sua seleção liderando o grupo, logo após levar a Espanha às semifinais da Euro 2020.

No entanto, sua forma de qualificação certamente não se transferiu para a Copa do Mundo, com a Espanha registrando apenas uma única vitória no Grupo E e terminando como surpresa vice-campeã para o Japão.

Por alguns breves momentos, também pareceu que a Espanha poderia até cair na fase de grupos, mas seus rubores foram salvos pela reviravolta tardia da Alemanha contra a Costa Rica.

Mas parece que isso apenas atrasou o inevitável.

A Espanha não conseguiu quebrar uma teimosa retaguarda marroquina quando o empurrão veio para empurrar em seu confronto pelas oitavas de final desta semana, com falhas espanholas destacadas quando eles falharam em converter um único pênalti na disputa de pênaltis – um resultado que acelerou a decisão de Enrique partida.