Portugal responde a relatos de ameaça de saída de Ronaldo — CMIO Esportes

Surgiram alegações de que a estrela do ataque estava descontente por ter sido dispensado do primeiro XI

Dirigentes do futebol português negaram que Cristiano Ronaldo tenha ameaçado abandonar a seleção de seu país para a Copa do Mundo em retaliação por ter sido dispensado pelo técnico da seleção, Fernando Santos.

O ex-jogador do Manchester United foi nomeado para o banco de reservas na goleada de Portugal sobre a Suíça por 6 x 1 nas oitavas de final no Catar nesta semana, com especulações sugerindo que isso ocorreu devido ao Santos estar insatisfeito com a atitude de Ronaldo depois que ele foi substituído durante a final de sua equipe. jogo da fase de grupos contra a Coreia do Sul.

De acordo com o jornal português Record, Ronaldo ameaçou deixar o acampamento no Catar depois de ser informado de que não estava sendo selecionado para o confronto decisivo com os suíços – embora isso tenha levado a uma rápida negação das autoridades portuguesas do futebol.

Comunicado oficial da Federação Portuguesa de Futebol 🚨🇵🇹 #Catar2022“Não são verdadeiras as notícias de que Cristiano Ronaldo ameaçou deixar a seleção durante uma conversa com Fernando Santos — FPF esclarece que em nenhum momento Cristiano ameaçou deixar a seleção do Catar”. pic.twitter.com/xEJO98ZaXM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 8 de dezembro de 2022

“Relatos que afirmam que Cristiano Ronaldo ameaçou deixar a seleção durante uma conversa com Fernando Santos não são verdadeiros”, lê-se num comunicado divulgado pela Federação Portuguesa de Futebol.

“FPF esclarece que em nenhum momento Cristiano ameaçou deixar a seleção do Catar.”

Resta saber se Ronaldo será selecionado para as quartas de final de Portugal contra o Marrocos no sábado, especialmente depois que o homem escolhido à sua frente contra os suíços, Gonçalo Ramos, jovem do Benfica, marcou três gols na vitória abrangente de sua equipe.













O exílio de Ronaldo da primeira equipe de Portugal ocorre apenas algumas semanas depois que seu contrato com o Manchester United foi cancelado após uma entrevista polêmica com o apresentador de TV britânico Piers Morgan, na qual Ronaldo criticou fortemente o técnico do United, Erik ten Hag, bem como membros do grupo de proprietários do clube. .

Ronaldo, que foi usado como substituto tardio contra os suíços, marcou 118 gols em 195 internacionalizações por sua seleção – um recorde mundial para um jogador de futebol.

“Cristiano Ronaldo constrói todos os dias um percurso único ao serviço da seleção e do país, que deve ser respeitado”, acrescentou a FPF.

“O grau de dedicação do jogador mais internacional por Portugal voltou a ser demonstrado – se necessário – na vitória frente à Suíça, nos oitavos-de-final do Mundial 2022.”

Após as reportagens, Ronaldo pareceu fazer referência ao assunto em uma postagem nas redes sociais na qual afirmava que esta seleção de Portugal é “muito unidos” para ser afetado por forças externas como a mídia.

“Um grupo muito unido para ser quebrado por forças externas”, escreveu ele no Instagram, após a tradução.

“Uma nação corajosa demais para ser intimidada por qualquer adversário. Uma equipa no verdadeiro sentido da palavra, que lutará pelo sonho até ao fim! Dê um salto de fé conosco! Vamos, Portugal!”