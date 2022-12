Associação de futebol multada após ‘canto terrorista’ da seleção feminina (VÍDEO) — CMIO Esportes

A Associação de Futebol da Irlanda (FAI) foi multada em € 20.000 (US$ 21.000) pela UEFA pelo que foi descrito como “a violação das regras básicas de boa conduta” depois que vários membros de sua equipe feminina foram filmados cantando uma música ofensiva após uma vitória crucial nas eliminatórias da Copa do Mundo contra a Escócia no início deste ano.

A música trazia letras de ‘Celtic Symphony’ da banda folk irlandesa The Wolfe Tones, com a frase “Ooh ah, até o ‘Ra” comumente aceito como simpático ao Exército Republicano Irlandês (IRA), que era um nome usado por várias organizações paramilitares na Irlanda nos séculos 20 e 21.

Uma dessas ramificações, o IRA Provisório, se envolveu em uma campanha terrorista de anos na ilha da Irlanda em protesto contra o domínio britânico na Irlanda do Norte.

Desgraça absoluta que a equipe Ireland Ladies cante oh a up the RA depois de derrotar a Escócia, mostrando seu apoio a uma organização terrorista. A FIFA tem que punir a violação do código de conduta dos cânticos sectários da FIFA. Deve ser expulso da Copa do Mundo. pic.twitter.com/rlqNHBgL8H — Gerry Mccartin (@1stfixtherapies) 12 de outubro de 2022

E depois que a Uefa se comprometeu a investigar o incidente, o órgão regulador do futebol europeu emitiu um comunicado sobre o assunto na quinta-feira.

“Após uma investigação conduzida por um inspetor disciplinar e de ética da UEFA sobre o potencial comportamento inadequado de jogadoras da seleção feminina da República da Irlanda após a segunda mão das eliminatórias da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023, disputada contra a Escócia em 11 de outubro de 2022,” começou.

“… e o subsequente processo disciplinar aberto contra a Associação de Futebol da Irlanda, o órgão de controle, ética e disciplinar da UEFA tomou a seguinte decisão: Multar a Associação de Futebol da Irlanda em € 20.000 pela violação das regras básicas de conduta decente.”













A seleção feminina irlandesa e sua gerente, Vera Pauw, lamentaram o incidente quase assim que o vídeo se tornou viral online, com Pauw dizendo que a jogadora que filmou o clipe e o carregou nas redes sociais ficou extremamente angustiada após o incidente. – que ocorreu poucos minutos após o maior momento de sua carreira no futebol.

Em comunicado próprio, a FAI notou a sanção imposta pela UEFA e comprometeu-se a garantir que os seus jogadores estão cientes das suas responsabilidades no futuro.

“A FAI e a seleção feminina da República da Irlanda pediram desculpas a todos os afetados pelos eventos após a repescagem das eliminatórias da Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2023 contra a Escócia em Hampden Park em outubro,” eles disseram.

“A FAI garantiu à UEFA que todos os jogadores e funcionários de todas as nossas equipas internacionais foram, e continuarão a ser, lembrados das suas responsabilidades sempre que representam o seu país. A FAI não fará mais comentários sobre este assunto.”

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Seleção irlandesa de futebol feminino pede desculpas por canto do IRA (VÍDEO)

Incidentes semelhantes foram observados no futebol irlandês no passado. Vários anos atrás, o atual capitão do West Ham e meio-campista internacional da Inglaterra, Declan Rice, caiu em maus lençóis depois de postar sua própria mensagem ‘Up the ‘Ra’ nas mídias sociais enquanto representava um time irlandês de menores de idade.

Rice somou três internacionalizações pela Irlanda antes de mudar para a Inglaterra.