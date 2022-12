Estrela da NFL ataca Biden por causa do acordo de troca de prisioneiros Griner – CMIO Esportes

O linebacker estrela do Dallas Cowboys, Micah Parsons, criticou o governo dos EUA pelo acordo de troca de prisioneiros de quinta-feira envolvendo a estrela do basquete feminino Brittney Griner e o empresário russo Viktor Bout, antes de mudar de rumo e alegar que não havia sido “educado” sobre o assunto.

Griner, de 32 anos, foi detida em um aeroporto de Moscou em fevereiro depois que foi encontrada carregando óleo de cannabis em sua bagagem. A estrela da WNBA, que é uma das jogadoras profissionais de basquete mais proeminentes, foi posteriormente condenada a nove anos em uma colônia penal russa por porte de drogas.

Mas depois de vários meses de detenção, foi anunciado na quinta-feira que a Rússia e os EUA chegaram a um acordo sobre uma troca de prisioneiros que viu Griner retornar à América, enquanto Bout seguiria na direção oposta.

Bout cumpriu 11 anos de uma sentença de 25 anos nos EUA por acusações de tráfico de armas. Ele negou todas as alegações de ilegalidade contra ele.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Rússia e EUA trocam prisioneiros Viktor Bout e Brittney Griner

No entanto, algumas figuras nos Estados Unidos questionaram por que outro cidadão americano atualmente detido na Rússia também não fazia parte do acordo entre os dois países.

O ex-fuzileiro naval americano Paul Whelan, que também possui cidadania no Canadá, Irlanda e Grã-Bretanha, está cumprindo uma sentença de 16 anos na Rússia por acusações de espionagem.

Ele havia sido especulado como outro candidato em potencial para uma troca de prisioneiros, mas não fazia parte do acordo de quinta-feira.

E Parsons, que é amplamente considerado um dos melhores jogadores defensivos da NFL, inicialmente criticou a decisão de libertar Griner e não Whelan.

“Espera né!! Saímos de um fuzileiro naval?!! inferno nah”, escreveu ele em um tweet logo após a notícia da libertação de Griner se tornar pública.

Mas depois de receber uma reação negativa por seus comentários, ele voltou ao Twitter menos de duas horas depois para escrever: “Meu último tweet não foi contra Brittney Griner.

“Estou super feliz por ela estar de volta em casa como deveria. Eu só tenho família que serviu e é uma loucura para mim que o presidente não o trouxesse para casa também. Sou o mais distante de um apoiador de Trump, mas também não sou fã de Biden.”

Meu último tweet não foi contra Brittney Griner. Estou super feliz por ela estar de volta em casa como deveria. Eu só tenho família que serviu e é uma loucura para mim que o presidente não o trouxesse para casa também. Estou muito longe de ser um apoiador de Trump, mas também não sou fã de Biden. — Micah Parsons (@MicahhParsons11) 8 de dezembro de 2022

Ele adicionou: “Acabei de falar com algumas pessoas que respeito e confio. Eu deveria ter sido mais educado sobre o assunto e não twittar de emoção para minha família e outros que serviram. Por isso peço desculpas.

“Além disso, se o que me disseram sobre as tentativas de trazer o Ret Marine Paul Whelan para casa for verdade, então o melhor resultado foi alcançado. Rezo para que o Sr. Whelan volte para casa, mas estou extremamente feliz por Brittney e sua família. Não sou muito orgulhoso para admitir quando cometi um erro.”

então o melhor resultado foi alcançado. Rezo para que o Sr. Whelan volte para casa, mas estou extremamente feliz por Brittney e sua família. Não sou orgulhoso demais para admitir quando cometi um erro. — Micah Parsons (@MicahhParsons11) 8 de dezembro de 2022

Em seus próprios comentários sobre o assunto, o presidente dos EUA, Joe Biden, disse em uma coletiva de imprensa na quinta-feira que o trabalho está em andamento para garantir a libertação de Whelan.

“Esta não foi uma escolha de qual americano levar para casa”, disse o líder americano.

Biden afirmou que a Rússia está tratando o caso de Whelan de maneira diferente do caso de Griner “por razões totalmente ilegítimas.”

“Embora ainda não tenhamos conseguido a libertação de Paul, não desistiremos,”, acrescentou Biden.