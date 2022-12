Russos confirmados para o Aberto da Austrália — CMIO Esportes

Várias estrelas foram liberadas para competir – em contraste com a proibição imposta em Wimbledon

Os jogadores russos foram incluídos na lista de inscritos para o Aberto da Austrália de 2023, confirmando seu direito de participar do torneio em Melbourne em janeiro.

Daniil Medvedev, finalista derrotado duas vezes no evento, lidera o caminho entre os jogadores masculinos russos na lista divulgada pelos organizadores na quinta-feira.

Atualmente classificado como número sete do mundo, Medvedev encontra-se uma posição acima do compatriota Andrey Rublev.

Mais abaixo na lista, a russa Karen Khachanov – semifinalista do US Open em setembro – entra no sorteio como número 20 do mundo.

Na lista feminina, a dupla russa Daria Kasatkina e Veronika Kudermetova vão para a Austrália entre as 10 melhores do mundo.

De volta à ação estará a ex-número 1 feminina russa Anastasia Pavlyuchenkova, que foi forçada a perder grande parte da temporada de 2022 depois de passar por uma cirurgia devido a uma lesão no joelho.

Pavlyuchenkova, 31, é uma das quartas de finalista três vezes em Melbourne.













Em linha com as políticas impostas pela WTA, ATP e ITF (Federação Internacional de Tênis) por causa do conflito na Ucrânia, os jogadores da Rússia e da Bielo-Rússia terão que disputar o Aberto da Austrália em status neutro e sem nenhum símbolo nacional.

Mas os dirigentes do Aberto da Austrália optaram por não seguir seus colegas em Wimbledon, que baniram todos os jogadores russos e bielorrussos da edição de 2022 do torneio.

Isso fez com que a quadra de grama se destacasse entre os quatro Grand Slams, com o Aberto da França, o Aberto dos Estados Unidos e agora o Aberto da Austrália, todos permitindo que jogadores russos e bielorrussos competissem.

Wimbledon perdeu seus pontos de classificação pela WTA e ATP em resposta à sua posição, com as organizações multando as autoridades de tênis do Reino Unido no valor combinado de US $ 2 milhões.

Foi relatado esta semana que os dirigentes do All England Lawn Tennis Club estão reconsiderando sua proibição antes da edição de 2023 do torneio, tendo sido surpreendidos pela força da reação contra sua posição.

Falando em outubro, o CEO da Tennis Australia, Craig Tiley, disse que os jogadores russos e bielorrussos seriam “Bem-vindo” em Melbourne no próximo ano.

“Eles não podem participar de nenhuma atividade como o hino da Rússia e devem jogar como jogadores independentes sob um nome neutro. Mas eles serão bem-vindos ao Aberto da Austrália em janeiro”, disse. disse o funcionário.













Também incluído na lista de inscritos do Aberto da Austrália de 2023 está o nove vezes campeão masculino Novak Djokovic.

O sérvio, de 35 anos, foi impedido de defender seu título em Melbourne no início do ano, quando foi deportado devido à sua situação vacinal contra a Covid.

Havia temores de que uma proibição de reentrada de três anos pudesse impedir Djokovic de se apresentar novamente, embora autoridades do governo australiano tenham removido todas as restrições, liberando-o para concorrer ao 22º título de Grand Slam.

Na ausência de Djokovic, o título masculino do Aberto da Austrália de 2022 foi conquistado por Rafael Nadal, que derrotou Medvedev em um jogo épico de cinco sets na final.

A derrota foi a segunda derrota consecutiva de Medvedev na disputa pelo título em Melbourne, após ser derrotado por Djokovic em 2021.

Falando em um torneio na Arábia Saudita nesta semana, Medvedev – que passou 16 semanas como número mundial este ano – disse que estava animado por enfrentar outro desafio em Melbourne.

“Eu amo a Austrália e estou ansioso para ver como será [next] ano,” disse o jovem de 26 anos.

A coroa feminina de 2022 em Melbourne foi conquistada pela heroína da casa Ashleigh Barty, que já se aposentou.

A atual número um do mundo, Iga Swiatek, da Polônia, será a grande favorita para o torneio feminino do ano que vem.

O Australian Open de 2023 será realizado no Melbourne Park de 16 a 29 de janeiro.