Campeão olímpico dos EUA banido por doping – CMIO Esportes

Gil Roberts ganhou o ouro nos Jogos Rio 2016 e tem uma medalha de prata no Campeonato Mundial em seu nome

O medalhista de ouro olímpico norte-americano Gil Roberts aceitou uma suspensão de 16 meses após testar positivo para substâncias proibidas, anunciou a Agência Antidoping dos Estados Unidos (USADA) nesta quinta-feira.

Roberts, 33, apresentou um teste positivo para andarine e ostarine em uma amostra de urina fora de competição coletada em maio.

As duas substâncias são categorizadas como ‘SARMs’ (moduladores seletivos de receptores de andrógenos) – uma classe de compostos terapêuticos que possuem propriedades semelhantes aos esteroides anabolizantes.

Roberts alegou que as substâncias entraram em seu sistema por meio do uso de um suplemento dietético que não listava ingredientes proibidos em seu rótulo.













A USADA aceitou esse argumento após testes de laboratório e adicionou o suplemento à sua lista de ‘alto risco’.

Ele observou, no entanto, que os atletas são aconselhados a exercer uma “aumento do nível de devida diligência” quando se trata de suplementos dietéticos.

Roberts fez parte da equipe de revezamento 4 x 400m dos EUA que conquistou o ouro nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016.

Ele também tem uma medalha de prata no Campeonato Mundial em seu nome no mesmo evento, bem como uma medalha de ouro no Campeonato Mundial Indoor.

Roberts já esteve envolvido em controvérsias relacionadas ao doping antes, escapando de punição por uma violação em 2017, quando testou positivo para probenecida – um diurético e agente mascarante.

Roberts argumentou que a substância entrou em seu corpo depois que ele “apaixonadamente” beijou a namorada.













Depois que um árbitro decidiu a favor de Roberts, a WADA apelou sem sucesso ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) para que uma proibição fosse imposta.

A USADA disse na época que Roberts havia “cumpriu o ônus da prova”.

“Deve ter sido como um raio em um céu azul claro para ele saber que, ao beijar sua namorada desta vez, ele estava se expondo a uma substância proibida”, disse. disse a organização.

O atual banimento de Roberts foi retroativo a 3 de junho – a data em que uma suspensão provisória foi imposta.

Roberts não conseguiu fazer parte da equipe dos EUA para as Olimpíadas de Tóquio no ano passado, terminando em sétimo lugar na seletiva nacional de 400m, que é a última vez que ele está listado como competidor.