Rússia traça cenários para retorno olímpico — CMIO Esportes

A Rússia está se preparando para a possibilidade de seus atletas serem forçados a perder os Jogos Olímpicos de Paris 2024, disse o oficial esportivo Stanislav Pozdnyakov na quarta-feira. Ele acrescentou, no entanto, que o país ainda espera que as proibições impostas à Rússia sejam revogadas a tempo do evento.

Falando em uma reunião do comitê executivo do Comitê Olímpico Russo (ROC) em Moscou, o presidente da organização, Pozdnyakov, disse que estão sendo preparadas estratégias que levam em conta cenários variados.

“O cenário prioritário para nós é que nossos atletas participem das Olimpíadas de Paris, tendo passado pela qualificação”, disse. disse Pozdnyakov, em comentários compartilhados pela Match TV.

“Ninguém sabe quais serão os critérios para o retorno dos russos às competições internacionais, depende inteiramente do COI (Comitê Olímpico Internacional) e das federações internacionais.

“Mas, de qualquer forma, a possível participação da equipe russa envolverá a necessidade de resolver um grande número de questões organizacionais.

“Esperamos razoavelmente complicações relacionadas à logística, pagamentos bancários, obtenção de vistos e muitos outros aspectos para garantir a saída de nossas equipes e delegações. Mas estamos prontos para esses desafios.”













Pozdnyakov passou a delinear uma segunda eventualidade, na qual os atletas russos permaneceriam banidos dos Jogos de Paris.

“O segundo cenário pressupõe que a participação total dos atletas russos nos Jogos sem quaisquer restrições acontecerá antes de 2026”, disse o chefe do ROC.

“Nesse sentido, desenvolvemos um programa fundamentalmente novo para promover o desenvolvimento do esporte olímpico, que visa formar e fortalecer a reserva olímpica no médio prazo.

“O objetivo é treinar uma nova geração de atletas russos em esportes olímpicos de alto nível para entrar entre os três primeiros na classificação geral de medalhas nas próximas Olimpíadas de Los Angeles em 2028, depois de Paris.

“Esta é uma das nossas principais tarefas, e agora o ROC tem todos os recursos necessários para sua implementação”, disse Pozdnyakov.













O COI recomendou pela primeira vez a proibição de atletas russos e bielorrussos em torneios internacionais em 28 de fevereiro, após o lançamento da operação militar de Moscou na Ucrânia.

O presidente do COI, Thomas Bach, disse nas últimas semanas que é “não é a hora” pensar em mudar essa postura.

Bach argumentou que a suspensão de atletas russos e bielorrussos os protege parcialmente da suposta hostilidade que enfrentariam em competições internacionais.

Figuras na Rússia condenaram essa noção, acusando o COI de discriminação e minando o princípio do esporte ser separado da política.

Também foi observado que atletas de outras nações – incluindo os EUA e seus aliados da OTAN – não enfrentaram sanções semelhantes quando os governos de seus países lançaram campanhas militares estrangeiras.