McGregor bate de volta em Rogan na linha de esteróides – CMIO Esportes

O ex-campeão do UFC Conor McGregor revidou o podcaster e comentarista do UFC Joe Rogan depois que ele sugeriu que a estrutura muscular do irlandês foi aprimorada pelo uso de esteróides.

McGregor está fora de ação desde que quebrou gravemente a perna esquerda durante uma luta com Dustin Poirier no verão de 2021. Posteriormente, ele desistiu do pool de testes da USADA, o sistema empregado pelo UFC para supervisionar questões envolvendo testes de drogas, levando a especulações de que McGregor tem usado substâncias proibidas.

Fotos recentes postadas online por McGregor parecem sugerir que seu físico cresceu substancialmente durante sua ausência da gaiola, levando Rogan a sugerir que pode ter havido alguns motivos ocultos em mãos.

“Ele está tirando a camisa e posando constantemente, e parece que seu p * ss derreteria aquele copo da USADA”, disse Rogan em um episódio recente de seu podcast.













“Tipo, gostaria de fazer um buraco no fundo daquele copo da USADA. O estranho é que existe uma brecha na USADA que permite que você saia do pool de testes. Você pode sair do pool de testes e apenas se alimentar.”

McGregor, no entanto, ficou ofendido com os comentários e postou nas redes sociais imagens de Rogan aos 25 e 52 anos, que mostram sua própria estrutura muscular, sugerindo que Rogan recebeu algum aprimoramento artificial ao longo dos anos.

Rogan falou sobre fazer terapia de reposição de testosterona (TRT), algo que antes era permitido entre os competidores do UFC antes de ser banido antes da era da USADA.

Drogas para melhorar o desempenho não são ilegais fora da competição atlética.

“Joe parece que seu p * ss derrete sua calcinha”, escreveu McGregor em um tweet que já foi excluído.

“Na empresa tanto tempo e nunca brigou hahaha @ufc oh competição de tae kwon do, chama a polícia hahahahaah.”

McGregor, 34, afirmou em um post separado na mídia social que tomou várias medidas terapêuticas para ajudar na cicatrização de sua tíbia quebrada.

Isso levou a uma onda de críticas de lutadores do UFC, como Anthony Smith e Cub Swanson, que sugerem que é uma cortina de fumaça para dar-lhe rédea solta para melhorar o desempenho enquanto está fora do esporte.

O Dubliner pode ser obrigado a submeter seis meses de testes da USADA antes de ser elegível para competir no UFC, com um retorno de verão à ação sendo considerado o resultado mais provável.

McGregor está 1-3 em suas últimas quatro lutas e não vence uma luta desde um nocaute em janeiro de 2020 sobre Donald Cerrone.