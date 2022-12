Torcedores marroquinos conquistam ponto histórico de Paris após a alegria da Copa do Mundo (VÍDEO) — CMIO Esportes

Milhares de torcedores de futebol marroquinos foram às ruas de várias cidades para comemorar a impressionante vitória de seu país na Copa do Mundo da FIFA contra a Espanha na terça-feira, embora haja relatos de torcedores entrando em confronto com a polícia nas capitais europeias de Paris e Amsterdã.

O Marrocos se tornou a primeira nação árabe a se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo, e apenas a quarta seleção africana na história a fazê-lo, quando a Espanha não conseguiu converter nenhuma de suas cobranças de pênalti na disputa de pênaltis depois que os dois times não conseguiram t quebrar o impasse em 120 minutos de ação.

O goleiro marroquino Yassine Bounou – conhecido como Bono – foi o herói ao desviar dois pênaltis espanhóis, com outro acertando a trave, provocando comemorações delirantes no Estádio Education City, no Catar – que foi rapidamente igualado pela diáspora marroquina em todo o mundo.

Em Paris, que tem uma grande população norte-africana, torcedores desceram sobre a Champs-Elysées e em direção ao Arco do Triunfo em comemoração, com muitas buzinas e dançando na rua após um dos dias mais famosos da história do país time internacional de futebol.

As cenas foram comparadas em Barcelona, ​​Madri, Haia e Bruxelas, enquanto a diáspora do país acendeu sinalizadores e se divertiu com sua vitória azarão contra os ex-vencedores da Copa do Mundo.

No entanto, a situação teria ficado tensa em algumas áreas como Amsterdã, na Holanda, em meio a alegações de que alguns fãs estavam usando as comemorações como um veículo para distúrbios civis.

De acordo com um porta-voz da polícia na capital holandesa, alguns apoiadores foram vistos jogando fogos de artifício em carros e ônibus, bem como em equipes de emergência.

A polícia tentou limpar a praça Mercatorplein de Amsterdã por volta das 20h30, horário local, quando os eventos se tornaram caóticos e depois que alguns lojistas locais optaram por fechar as portas mais cedo por medo de danos causados ​​pelos torcedores que comemoravam.

Pelo menos 40 prisões foram relatadas em Amsterdã, Roterdã e Haia.

Os torcedores marroquinos já haviam causado distúrbios em Haia e Roterdã durante a Copa do Mundo, o que levou ao envio de tropa de choque, com várias prisões sendo feitas.

O meio-campista marroquino Azzedine Ounahi disse após a partida o quanto a vitória significaria não apenas para seu país, mas para toda a África e os muçulmanos em todo o mundo.

“Agora é um momento especial para toda a África, para todos os países árabes, para todos os muçulmanos ao redor do mundo,” ele disse.

“Você tenta fazê-los felizes, tenta fazer a nós mesmos felizes. E eu acho que vai muito bem.”

Marrocos enfrentará Portugal nas quartas de final da Copa do Mundo da FIFA no sábado, com o vencedor dessa partida enfrentando Inglaterra ou França na semifinal.

Os outros quatro finalistas são Croácia, Brasil, Argentina e Holanda.