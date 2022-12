‘Minoria radical’ tentando impedir o retorno da Rússia – oficial olímpico – CMIO Esportes

O presidente do Comitê Olímpico Russo (ROC), Stanislav Pozdnyakov, lamentou que ‘a política seja mais forte que o esporte’

A maioria das nações quer ver o retorno dos atletas russos às competições globais, de acordo com o presidente do Comitê Olímpico Russo (ROC), Stanislav Pozdnyakov. Ele acrescentou que existem indivíduos em alguns “radical” países que estão tentando impedir que isso aconteça.

Os russos continuam proibidos de uma ampla variedade de eventos esportivos internacionais após uma recomendação emitida em fevereiro pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) por causa do conflito na Ucrânia.

Falando em uma reunião do comitê executivo do ROC em Moscou na quarta-feira, Pozdnyakov lamentou os danos que as sanções causaram aos atletas russos.

“A situação é inédita, flagrante e exige a abolição imediata das restrições antiesportivas e desumanas”, afirmou. disse Pozdnyakov em comentários compartilhados no site da ROC.

“Na verdade, há uma violação deliberada de regras fundamentais, que até o próprio COI reconhece. Mas, por enquanto, infelizmente, a política é mais forte que o esporte”.













Pozdnyakov acrescentou que sabia por experiência própria que a maioria dos países gostaria do retorno dos atletas russos.

“Discuti a questão de permitir que os russos participem de competições com [IOC president] Thomas Bach, assim como com muitos líderes de organizações esportivas internacionais”, disse o presidente da ROC.

“Nunca ouvi de nenhum deles que não quisesse ver atletas da Rússia nos maiores torneios.

“Sim, há vozes individuais de países radicais cujos governos veem o caminho do confronto e da divisão como uma oportunidade conveniente para seu próprio benefício. Mas estes são a grande minoria.”

No mesmo discurso, Pozdnyakov discutiu a proibição imposta à Rússia pela Agência Mundial Antidoping (WADA) em 2019, após acusações de manipulação de dados por um laboratório de Moscou.

As sanções foram inicialmente fixadas por quatro anos, mas depois foram reduzidas pela metade pelo Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) e devem terminar em 17 de dezembro.

No entanto, o retorno total dos atletas russos e da bandeira e hino de seu país é complicado pela recomendação separada do COI de afastá-los por causa do conflito na Ucrânia.

“Em 17 de dezembro, as sanções impostas pelas decisões do [CAS] expirará,” disse Pozdnyakov.