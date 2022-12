Parceiro de Ronaldo fala após desprezo na Copa do Mundo — CMIO Esportes

A estrela do futebol foi reservada para a vitória de Portugal por 6 a 1 sobre a Suíça no Catar 2022

A parceira de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, foi ao Instagram após a partida de Portugal com a Suíça para criticar o técnico Fernando Santos por ter substituído o atacante na vitória retumbante por 6 x 1 no Catar.

Ronaldo foi descartado para o confronto das oitavas de final depois que o Santos expressou consternação com a maneira como Ronaldo reagiu ao ser eliminado no último jogo de Portugal na fase de grupos contra a Coreia do Sul.

O jogador de 37 anos foi obrigado a assistir do banco de reservas contra os suíços, já que seu substituto de 21 anos, Gonçalo Ramos, se tornou o primeiro jogador a fazer um “hat-trick” nesta edição da Copa do Mundo, e o mais jovem a conseguiu o feito na fase eliminatória desde Pelé na semifinal Brasil x França em 1958.

Ronaldo acabou entrando no jogo com cerca de 20 minutos do fim, enquanto as massas no Estádio Lusail entoavam seu nome.

Substituto de Ronaldo marca três gols na vitória de Portugal sobre a Suíça

Após o tempo integral, quando Portugal selou a partida das quartas de final com o Marrocos no sábado, Rodriguez foi ao Instagram para parabenizar a equipe, mas também desabafar sobre suas frustrações.

“Parabéns Portugal. Enquanto os 11 jogadores cantavam o hino, todos os olhares estavam voltados para você. Que pena não ter podido curtir o melhor jogador do mundo por 90 minutos”, disse. escreveu o argentino.

“A torcida não parava de perguntar por você e gritar seu nome. Que Deus e seu querido amigo Fernando continuem de mãos dadas e nos façam vibrar mais uma noite.”

O Santos foi naturalmente questionado sobre a omissão de Ronaldo na coletiva de imprensa pós-jogo e se o jogador teria que aceitar uma redução do papel nos planos de seu time daqui para frente.

“Isso ainda é algo que precisa ser definido”, Santos disse. “Tenho uma relação muito próxima com ele, conheço-o desde os 19 anos no Sporting. Ronaldo e eu nunca interpretamos mal o aspecto humano e pessoal do técnico e do jogador. Sempre considerarei que ele é um jogador muito importante para se ter na equipe.

“[The matter] é algo que está acabado e resolvido. Também é importante olhar para o histórico desse jogador, ele é um dos melhores jogadores do mundo e, portanto, tudo o que temos a fazer é entrar coletivamente”, disse. acrescentou Santos.

Santos justificou sua decisão de colocar Ronaldo no banco dizendo que “queríamos uma equipa que jogasse com muita fluidez.”

“O Cristiano está mais fixo, fica com um papel mais determinado dentro da área. O Gonçalo tem características diferentes: é muito dinâmico e foi isso que acabou por nos mostrar.”

Assim como o companheiro, Ronaldo também usou o Instagram, mas se concentrou apenas em elogiar uma das atuações do torneio.

“Dia incrível para Portugal, com um resultado histórico na maior competição do futebol mundial. [It was a] exibição de luxo de uma equipa cheia de talento e juventude.

“A nossa seleção está de parabéns. O sonho está vivo! Até o fim! Força, Portugal!” ele escreveu.

No fim de semana, o mundo esportivo saberá se Ronaldo voltou a ser desprezado em favor de Ramos contra uma defesa marroquina que tem se mostrado difícil de quebrar.