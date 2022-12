Sharapova presta homenagem comovente ao falecido ex-técnico – CMIO Esportes

Cinco vezes vencedora do Grand Slam, Maria Sharapova prestou homenagem a um ex-técnico, Nick Bollettieri, que faleceu aos 91 anos na Flórida no fim de semana.

Bollettieri sofria de problemas de saúde nos últimos anos, mas deixou um legado como apenas o quarto treinador do Hall da Fama que produziu pelo menos 10 jogadores que alcançaram o status de número um do mundo.

Sharapova foi uma delas e foi ao Twitter para prestar homenagem a Bollettieri, cuja morte foi confirmada por seu empresário Steve Shulla à Associated Press.

Compartilhando uma foto sua com Bollettieri, cuja IMG Academy em Bradenton, Flórida, ela se juntou aos sete anos de idade depois de se mudar da Rússia, Sharapova relembrou: “Você acendeu as luzes do ginásio às 5 da manhã com o sorriso mais brilhante (e mais branco!).

“Você abriu a porta da sua casa, o terreno no qual você nos deu a liberdade de derramar nossos corações e suar.

“O placar nunca ditou seu compromisso de aparecer para nós. Rapaz é tão raro!

“Sou uma garota de sorte por ter compartilhado tantos momentos marcantes com você. Obrigado por tudo, Nick!!” Sharapova assinou.

Sharapova foi encorajada a conhecer Bollettieri aos seis anos, depois que ela frequentou uma clínica de tênis dirigida por Martina Navratilova em Moscou. Navratilova aconselhou os pais de Sharapova que a levassem para a academia de Bollettieri, e a família fez grandes sacrifícios para se mudar para os Estados Unidos.

O pai de Sharapova, Yuri Sharapov, pediu dinheiro emprestado para que ele e sua filha pudessem viajar para a América em 1994. Eles chegaram com uma economia de apenas $ 700 e sem falar uma palavra em inglês.

Yuri teve vários empregos mal remunerados para pagar as aulas de tênis de Sharapova até que ela pudesse ser contratada pela IMG em 1995. A academia concordou em pagar taxas anuais de $ 35.000 para Sharapova aprender tênis lá a partir dos nove anos de idade, enquanto a mãe de Sharapova não conseguia para se juntar a eles nos Estados Unidos por dois anos devido a problemas de visto.













Alcançando a fama no esporte em novembro de 2000, quando venceu um torneio feminino da 16ª divisão aos 13 anos, Sharapova se profissionalizou aos 14 anos no ano seguinte e se tornou a primeira russa a vencer Wimbledon aos 17 anos em 2004.

Outros tenistas lendários que Bollettieri orientou incluem Andre Agassi, as irmãs Williams, Boris Becker e a compatriota de Sharapova, Anna Kournikova.

Bollettieri foi lembrado com carinho por aqueles que cruzaram seu caminho no tênis, com Shulla explicando que “quando ele ficou doente, ele recebeu tantas mensagens maravilhosas de ex-alunos, jogadores e treinadores.

“Muitos vieram visitá-lo. Ele pegou vídeos de outras pessoas… Foi maravilhoso. Ele tocou tantas vidas e teve uma ótima despedida ”, acrescentou Shula.