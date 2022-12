O tênis do Reino Unido recebeu outra multa de US $ 1 milhão por proibição da Rússia – CMIO Esportes

O torneio de tênis masculino da ATP multou a Associação de Tênis de Grama (LTA) em US$ 1 milhão por banir jogadores masculinos da Rússia e da Bielo-Rússia de eventos britânicos em quadra de grama que antecederam Wimbledon neste verão.

Atletas dos dois países foram banidos de vários eventos globais com base em uma recomendação do Comitê Olímpico Internacional (COI) emitida em resposta à operação militar de Moscou na Ucrânia.

O tênis tem sido um caso atípico, no entanto, permitindo que jogadores russos e bielorrussos continuem a competir como neutros nas turnês ATP e WTA.

O All English Lawn Tennis Club (AELTC) e o LTA resolveram o problema por conta própria, barrando jogadores como o ex-número um do mundo masculino russo Daniil Medvedev de Wimbledon e outros torneios de quadra de grama no Reino Unido este ano – em um movimento que foi condenado na época pela ATP e WTA.

A ATP já entregou a pesada multa, que a LTA disse ser “profundamente desapontado” com um comunicado.













“A ATP, em sua conclusão, não demonstrou reconhecimento das circunstâncias excepcionais criadas pela invasão da Ucrânia pela Rússia, ou pela comunidade esportiva internacional e pela resposta do governo do Reino Unido a essa invasão”, disse. disse o LTA.

“A ATP parece considerar este assunto como uma violação direta de suas regras – com uma surpreendente falta de empatia demonstrada pela situação na Ucrânia e uma clara falta de compreensão das circunstâncias únicas que a LTA enfrentou”.

A multa da LTA, que a ATP doará para ajuda humanitária na Ucrânia, consiste em punições de US$ 200.000 para cada um dos cinco eventos da ATP que organizou este ano sem russos e bielorrussos.