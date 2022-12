Chefe do COI discute chances de suspender as proibições da Rússia – CMIO Esportes

Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), voltou a afirmar que as sanções impostas por sua organização contra a Rússia e a Bielo-Rússia devem permanecer em vigor. Ele acrescentou, porém, que as discussões sobre o possível retorno de atletas dos dois países às competições internacionais devem ser um processo contínuo.

O COI emitiu uma repreensão contra as ações do governo russo na Ucrânia logo após o lançamento da operação militar de Moscou no final de fevereiro – uma medida que viu várias federações esportivas entrarem na linha impondo proibições gerais a atletas russos e bielorrussos.

Até agora, Bach resistiu aos apelos de alguns setores para diminuir as restrições, alegando que “sanções” como privar a Rússia do direito de sediar grandes torneios visam a hierarquia do país, enquanto as recomendações de proibição de atletas servem em parte para protegê-los da suposta hostilidade que enfrentariam fora de sua terra natal.

Bach discutiu a situação atual após uma reunião do conselho do COI na quarta-feira – que ocorre antes da cúpula do COI na sexta-feira.

“Recebi o apoio total da diretoria do COI pelas declarações que fiz em várias ocasiões. As sanções contra os governos russo e bielorrusso devem permanecer firmes”, disse Bach.













Ele acrescentou que as sanções estão em vigor por causa da suposta violação da Rússia do “Trégua Olímpica”, e afirmou que eles permanecem em vigor para garantir que a Rússia não possa sediar eventos reconhecidos globalmente ou ter seus símbolos nacionais exibidos fora do território russo.

Bach acrescentou que o COI permanece em “solidariedade contínua” com a Ucrânia e espera uma forte presença ucraniana nas Olimpíadas de Paris em 2024.

“Em seguida, tivemos um debate que durou várias horas sobre os atletas e o impacto dessa guerra nos atletas.

“Em particular, no que diz respeito à participação de atletas com passaportes russos e bielorrussos em competições esportivas internacionais,” Ele continuou.

“Aí, não canso de repetir e deixar claro mais uma vez que a questão da participação dos atletas é muito diferente da questão das sanções do seu governo.

“A questão da participação dos atletas nunca fez e não poderia fazer parte das sanções. Porque a posição do movimento olímpico era, e continua sendo, que os atletas não podem ser punidos por atos de seu governo desde que não contribuam ou apoiem..”













Bach sugeriu que ele e o COI tiveram suas mãos forçadas pela ação militar da Rússia, e que recusar o direito de um atleta de competir no cenário internacional era um último recurso absoluto – enquanto indicava que ele co-assinou uma declaração recente do presidente francês Emmanuel Macron em que ele disse que o esporte deve permanecer livre de influência política.

“Para proteger a integridade das competições, tivemos que fazer o que nunca fizemos e nunca quisemos fazer, que é proibir os atletas de competir apenas por causa do passaporte,” ele explicou.

“Deixamos claro que precisamos explorar maneiras de superar esse dilema e voltar aos méritos esportivos e não à interferência política”.

E enquanto Bach parecia sinalizar que o diálogo pode ser aberto para um retorno russo aos esportes, ainda não há um roteiro para chegar lá.

Mas uma coisa, disse ele, seria a primeira consideração de qualquer atleta russo que espera retornar ao cenário internacional: eles não devem mostrar nenhum apoio visível ao conflito.

Isso, juntamente com outros temas, será discutido na 11ª Cúpula Olímpica nesta sexta-feira em Lausanne, na Suíça.