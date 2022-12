Djokovic confirmado para a abertura da temporada australiana – CMIO Esportes

Novak Djokovic foi confirmado para seu primeiro torneio na Austrália desde que foi deportado do país devido à sua situação de vacinação contra a Covid em janeiro deste ano.

O sérvio chegou à Austrália com isenção médica no início de 2022 e acreditou que isso lhe permitiria jogar o Aberto da Austrália, onde é o nove vezes campeão individual masculino. Após intervenção política, no entanto, ele foi deportado e pode ser banido da Austrália por três anos.

O jogador de 35 anos teve sua proibição de visto anulada no mês passado – e agora foi confirmado que ele jogará no Adelaide International, que começa em 1º de janeiro e apresenta outros dez jogadores masculinos da ATP, incluindo os russos Daniil Medvedev e Andrey Rublev .













Djokovic tentará começar a temporada de 2023 da mesma forma que terminou em 2022. Vencendo as finais da ATP em dezembro, ele agora lidera o Down Under procurando igualar o rival de geração Rafael Nadal em 22 vitórias no Grand Slam.

Nadal venceu a última edição do Aberto da Austrália ao derrotar Medvedev na final na ausência de Djokovic. Com outro triunfo no Aberto da França, o espanhol empatou com dois à frente de Roger Federer e Djokovic, antes de o sérvio reduzir para trás ao selar seu sétimo título em Wimbledon em julho.

Djokovic disse que era “muito feliz” para receber a notícia sobre a revogação de sua proibição de visto australiano, que veio como um “alívio” sabendo “o que eu e as pessoas mais próximas de mim na minha vida passamos este ano com o que aconteceu na Austrália e pós-Austrália, obviamente.”

“Eu não poderia receber notícias melhores com certeza – durante este torneio também. [The] O Aberto da Austrália foi meu Grand Slam de maior sucesso. Eu fiz algumas das melhores memórias lá”, acrescentou Djokovic.

“Claro que quero voltar para lá. Eu quero jogar tênis, fazer o que eu faço de melhor, [and] espero ter um ótimo verão australiano.

“Sempre sou grato por passar por experiências, não importa quais sejam. Eu tento ser otimista e positivo na vida. Estou ansioso para começar o novo ano na Austrália e veremos como será o ano que vem”, concluiu Djokovic.

O Adelaide International começa em 1º de janeiro, com o Aberto da Austrália começando 15 dias depois, em Melbourne.