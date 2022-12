Sérvia é punida por bandeira da Copa do Mundo — CMIO Esportes

Um banner com a imagem de Kosovo e a mensagem ‘sem rendição’ foi pendurado no vestiário do time

As autoridades sérvias do futebol foram multadas pela Fifa depois que uma bandeira com a imagem de Kosovo foi exibida no vestiário do time antes da partida de abertura da Copa do Mundo no Catar.

A faixa mostrava o contorno de Kosovo coberto pelas cores da bandeira sérvia e era acompanhada pela mensagem “sem rendição”.

Foi pendurado no vestiário antes da Sérvia enfrentar o Brasil no Lusail Stadium em 24 de novembro.

Dirigentes do futebol em Kosovo reclamaram com a FIFA, acusando o time sérvio de um “ato agressivo contrário aos valores que o futebol transmite.”

A Fifa aplicou uma multa de 20.000 francos suíços (US$ 21.300) à Associação de Futebol da Sérvia pelo “político” gesto, informou a Associated Press na quarta-feira.













Em outro lugar, as autoridades do futebol croata foram penalizadas com uma penalidade financeira de 50.000 francos suíços (US$ 53.000), depois que os torcedores do time abusaram do goleiro canadense Milan Borjan – que é descendente de sérvios – durante a partida da Copa do Mundo em 27 de novembro.

Depois que o escândalo em torno da bandeira surgiu, a Sérvia enfrentou a Suíça na última partida do Grupo G contra a Suíça na semana passada.

Os dois também se enfrentaram na Copa do Mundo da Rússia há quatro anos, quando as comemorações dos gols da dupla suíça Xherdan Shaqiri e Granit Xhaka – ambos de etnia albanesa – inflamaram as tensões.

No Catar, Xhaka voltou a se envolver em escândalo ao ser acusado de provocar a bancada sérvia com um gesto grosseiro.

Após a partida, que os suíços venceram por 3 a 2 e garantiram a vaga nas oitavas de final, Xhaka foi visto vestindo a camisa do companheiro de seleção suíço Ardon Jashari – que compartilha o sobrenome com o falecido ex-líder da seleçãoExército de Libertação do Kosovo, Adem Jashari.