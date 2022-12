Oficial brasileiro provoca fúria por ‘abuso de animais’ (VÍDEO) — CMIO Esportes

Um assessor de imprensa jogou um gato de rua de uma mesa durante uma coletiva de imprensa da Copa do Mundo

Um assessor de imprensa da seleção brasileira para a Copa do Mundo está sendo criticado depois que um clipe dele jogando um gato de rua de uma mesa durante uma coletiva de imprensa com o craque Vinicius Jr se tornou viral.

O atacante do Real Madrid estava falando com a mídia antes do confronto das quartas de final do Brasil contra a Croácia no Catar na sexta-feira, quando o felino tentou aproveitar seus próprios 15 minutos de fama e pulou na mesa à sua frente.

Vincius Jr, de 22 anos, que se tornou uma das principais forças criativas do Brasil desde sua estreia internacional em 2019, avançou com a entrevista – antes que o funcionário brasileiro interviesse pegando o gato e jogando-o da mesa.

Vini Jr pareceu um tanto atordoado com a interjeição e foi visto dando uma risada nervosa – mas felizmente o gato apareceu ileso e foi fotografado logo depois aproveitando o restante de suas nove vidas.

O clipe, no entanto, circulou nas redes sociais nas horas seguintes, com alguns fãs de futebol observando-o como pouco mais do que um breve momento de leviandade na Copa do Mundo, e outros alegando que foi um exemplo de crueldade animal.

“Ver como um gato foi tratado por um membro da equipe do Brazil NT durante uma entrevista coletiva, esse é outro motivo pelo qual eles não merecem vencer,” escreveu um fã online em resposta ao clipe.

“Se o Brasil perder esse gato 100% amaldiçoe-os,” adicionado outro.













Resta saber se o incidente vai infligir algum carma ruim às ambições do Brasil na Copa do Mundo, mas os homens de Tite até agora têm estado em forma imperiosa durante todo o torneio no Catar – exceto pela derrota chocante contra Camarões.

Eles vão para as oitavas de final com a Croácia depois de uma goleada de 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, durante a qual sua galáxia de talentos ofensivos – Vinicius Jr, Neymar, Richarlison e Lucas Pacqueta – marcaram antes do intervalo assobiar.

A Croácia, por sua vez, lutou para vencer o Japão na disputa de pênaltis, depois que a partida terminou com um gol para cada após a prorrogação.

Mas se de fato o Brasil tropeçar no sábado, talvez não seja tanto por causa de Luka Modric e companhia, mas sim devido às más vibrações associadas ao ato sem cerimônia de controle de animais da equipe do Brasil.