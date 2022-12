Russos alcançam mais marcos da NHL (VÍDEO) — CMIO Esportes

As estrelas russas da NHL Kirill Kaprizov, Artemi Panarin e Alexander Ovechkin continuam a abrir novos caminhos no gelo.

Kaprizov, atacante do Minnesota Wild, estabeleceu um novo recorde de franquia para sua equipe, apesar da derrota por 5 a 3 para o Calgary Flames na quarta-feira, com seu gol garantindo que ele somasse pontos em 13 jogos consecutivos – um feito nunca alcançado por nenhum outro jogador na história. 22 anos de história da equipe.

Antes do gol de Kaprizov, o recorde era detido em conjunto por Mikael Granlund e Kevin Fiale, que marcaram pontos em 12 jogos consecutivos nas temporadas de 2007-08 e 2021-22, respectivamente.

No início da temporada, Kaprizov já havia quebrado o recorde de 20 anos do Minnesota para o maior número de jogos consecutivos com assistências.

Em outro lugar, Artemi Panarin alcançou outro marco ao registrar seu 600º ponto na carreira na NHL durante a vitória por 5 a 1 do New York Rangers contra o Vegas Golden Knights.

Panarin conquistou os pontos cruciais com uma assistência para Mika Zibanejad, que disparou da esquerda no terceiro período para colocar seu time na vantagem de 2 a 1.

A estrela russa de 31 anos alcançou a façanha em apenas seu 535º jogo no campeonato, com apenas quatro jogadores chegando a essa marca mais rapidamente: Connor McDavid, Sidney Crosby, Evgeni Malkin e Alexander Ovechkin.

Falando em Ovechkin, o homem amplamente elogiado como a melhor exportação de hóquei no gelo da Rússia de sua geração, marcou duas vezes na demolição de 5 a 1 do Washington Capitals sobre o Vancouver Canucks, perto de quebrar mais um marco em sua lendária carreira. .

Os dois gols significam que Ovechkin já marcou incríveis 795 em sua carreira na NHL e está apenas seis atrás de Gordie Howe pelo segundo lugar na tabela de todos os tempos da liga.

O icônico Wayne Gretzky continua à frente na primeira posição com 894 gols na carreira.