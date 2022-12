Reis do pênalti Croácia garante vaga nas quartas de final da Copa do Mundo – CMIO Esportes

O goleiro Dominik Livakovic fez três defesas na disputa de pênaltis na vitória da Croácia sobre o Japão no Catar

As esperanças do Japão de chegar às quartas de final da Copa do Mundo pela primeira vez acabaram depois que a Croácia venceu nos pênaltis em sua partida pelas oitavas de final, marcando uma data com Brasil ou Coreia do Sul na próxima rodada no Catar.

Depois que o placar terminou em 1 a 1 após a prorrogação de uma disputa envolvente no Al Janoub Stadium, foi a Croácia quem manteve a calma na cobrança de pênalti.

O goleiro Dominik Livakovic fez três defesas em tentativas mansas dos japoneses, antes de Mario Pasalic marcar o pênalti para a vitória da Croácia por 3 a 1.

A equipe de Zlatko Dalic enfrentará os vencedores das oitavas de final entre Brasil e Coreia do Sul nas quartas de final na sexta-feira.

O Japão estava entre as sensações do torneio até agora no Catar, liderando o Grupo E depois de vitórias impressionantes contra os ex-campeões da Copa do Mundo Alemanha e Espanha.

Eles fizeram sua parte em uma disputa envolvente com a Croácia, finalista da Copa do Mundo de 2018, abrindo o placar aos 43 minutos da partida por meio de Daizen Maeda.

A Croácia reagiu no segundo tempo com uma cabeçada brilhante do forte Ivan Perisic.

O jogo perdeu parte de sua energia na prorrogação, antes que a Croácia provasse novamente que se apoiaria na disputa de pênaltis – assim como fez duas vezes durante a fase eliminatória em sua corrida para a final na Rússia, quatro anos atrás.

O goleiro Livakovic defendeu um chute inicial de Takumi Minamino, do Monaco, dando o tom para a disputa de pênaltis para o Japão.

O ex-craque do CSKA Moscou, Nikola Vlasic, disparou na primeira cobrança de pênalti para a Croácia, antes de Livakovic adivinhar o caminho certo para defender novamente de Kaoru Mitoma.

Marcelo Brozovic disparou pelo meio, antes de Takuma Asano manter vivas as esperanças do Japão ao marcar seu gol.

Marko Livaja acertou a trave com um remate casual para a Croácia, mas o capitão japonês Maya Yoshida viu seu chute ser defendido pelo inspirado Livakovic.

Pasalic, ex-empréstimo do Spartak Moscou, marcou o pênalti da vitória enquanto a Croácia comemorava seu progresso descontroladamente atacando Livakovic, enquanto os jogadores japoneses assistiam em desespero.

Foi uma forma devastadora para os japoneses deixarem um torneio para o qual trouxeram tanta emoção e energia.

De fato, foi o Japão quem começou melhor no Al Janoub Stadium, e poderia ter assumido a liderança nos primeiros dois minutos se Shogo Taniguchi tivesse feito melhor com seu cabeceamento à queima-roupa.

O Japão continuou a mostrar uma ameaça muito mais ofensiva e, eventualmente, abriu o placar pouco antes do intervalo.

Depois de um canto curto bem trabalhado, Ritsu Doan cruzou para a área, onde o capitão Yoshida cutucou a bola para o lado para Maeda chutar para a rede.

Foi a primeira vez que o Japão abriu o placar em seus quatro jogos no Catar, mas não foi mais do que seu desempenho animado merecido.

A Croácia cabeceou para o intervalo sabendo que estava bem longe dos padrões que se acostumaram a estabelecer.

Mas aos dez minutos do segundo tempo, a Croácia empatou.

O zagueiro Dejan Lovren, do Zenit St.

Foi o 33º gol com as cores da seleção nacional para Perisic – um jogador que foi tão essencial para sua caminhada até a final na Rússia há quatro anos.

Isso também significou que Perisic marcou seu 10º gol em um grande torneio, ultrapassando o recorde croata estabelecido pelo grande Davor Suker.

O gol despertou a Croácia. Luka Modric – que fez sua estreia na Copa do Mundo contra os japoneses na Alemanha em 2006 – testou Gonda com um violento voleio de fora da área que o goleiro empurrou para a segurança.

Logo depois, o suplente croata Ante Budimir cabeceou ao lado quando livre na trave.

A Croácia ameaçou enquanto o Japão continuou a desempenhar seu papel em uma disputa emocionante, mas eles permaneceram empatados em 1 a 1 quando o jogo se tornou o primeiro a ir para a prorrogação no Catar.

O Japão se afundou quando a efervescência saiu do jogo, enquanto Modric, de 37 anos, partiu para o Lovro Majer aos 99 minutos, enquanto a Croácia procurava injetar mais energia no meio-campo.

O substituto Mitoma – um herói com sua assistência dramática contra a Espanha – avançou em uma rara incursão japonesa em território perigoso, conseguindo uma defesa de Livakovic com um chute poderoso no meio do gol.

Majer arrastou um chute longe da trave da entrada da área nos últimos segundos, quando a Croácia desperdiçou sua última chance de vencer o jogo antes de ir para os pênaltis.

Mas, assim como fizeram nas vitórias por pênaltis contra Dinamarca e Rússia na Copa do Mundo há quatro anos, a Croácia voltou a marcar nos pênaltis, já que Livakovic foi o herói.