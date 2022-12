Brasil passa pela Coreia do Sul e chega às quartas de final no Catar — CMIO Esportes

Neymar voltou de lesão para o Brasil, enquanto os pentacampeões galopavam para uma vitória por 4 x 1 sobre a Coreia do Sul nas oitavas de final da Copa do Mundo no Catar.

O jogador mais caro do mundo estava em dúvida para o empate depois de contrair uma lesão no tornozelo na partida de estreia de seu time contra a Sérvia, mas desempenhou um papel importante em um começo explosivo para a Seleção.

Após boa atuação de Raphinha na ponta direita, o craque do Barcelona acertou Lucas Paquetá, que devolveu a bola para Raphinha chutar do outro lado da área.

Neymar e Richarlison erraram o passe, mas Vinicius Jr controlou com frieza e chutou para colocar o Brasil em vantagem em sete minutos.

Seis minutos depois, o Melhor em Campo Neymar marcou ao converter pênalti após falta de Richarlison.

Ao fazer isso, ele fez história como apenas o terceiro brasileiro a marcar em pelo menos três edições da Copa do Mundo depois de outros grandes nomes como Pelé (1958, 1962, 1966, 1970) – com quem ele está agora apenas um gol atrás com 76 em todas as seleções brasileiras. -time – e Ronaldo (1998, 2002, 2006).

Aos 29 minutos, o atacante do Spurs e camisa nove do Brasil Richarlison emocionou os torcedores ao balançar a bola no ar com a cabeça três vezes antes de envolver os zagueiros Marquinhos e Thiago Silva em uma jogada de equipe que finalizou com seu segundo gol no torneio.

Liderando por 3 a 0 com menos de meia hora de atraso, esta foi a primeira vez que o Brasil marcou tantos gols em uma única partida da Copa do Mundo.

Richarlison pareceu egoísta em algumas ocasiões em que poderia facilmente ter enfrentado companheiros como Vinicius Jr e Neymar.

O quarto do Brasil veio quando Vinicius Jr encontrou seu ex-companheiro de Flamengo Lucas Paquetá com um lindo cruzamento que o meio-campista do West Ham rematou para o gol.

Houve uma dança após cada golpe bem-sucedido, com até mesmo o conservador Tite, técnico principal, e não foi diferente quando o torcedor do funk Paquetá abriu sua conta no Catar 2022.

Torcedores e especialistas achavam que o Brasil poderia ter feito sete ou oito gols no primeiro tempo.

Marcando três gols em 51 chutes nos três primeiros jogos, eles marcaram quatro em apenas sete chances nos primeiros 45 minutos.

Em um segundo tempo menos agitado, Paik Seung-ho reduziu a diferença enquanto o Brasil fazia uma série de substituições para descansar seus jogadores titulares e dar minutos aos outros membros do time.

O Brasil já usou todos os 26 membros de sua equipe na competição, incluindo três goleiros, com a terceira escolha Weverton substituindo Alisson com cerca de 10 minutos restantes.













Com isso, eles se tornaram o primeiro time na história da Copa do Mundo a usar até 26 jogadores em uma única edição do torneio.

Em tempo integral, os jogadores do Brasil ficaram de braços dados e ergueram uma faixa gigante com o nome e a foto de Pelé em homenagem ao tricampeão mundial supostamente com problemas de saúde no hospital Albert Einstein, em São Paulo.

No entanto, ainda há um caminho a percorrer antes que os homens de Tite gravem seus nomes na história ao lado do lendário atacante do Santos.

Na sexta-feira, eles enfrentam a Croácia, finalista da Rússia 2018, para definir uma semifinal contra os vencedores do confronto Argentina x Holanda.