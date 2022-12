Lenda do futebol filmado em ataque violento fora do estádio da Copa do Mundo (VÍDEO) — CMIO Esportes

Imagens surgiram mostrando um confronto violento envolvendo o ex-astro do Barcelona, ​​Samuel Eto’o, do lado de fora de um estádio da Copa do Mundo no Catar.

O incidente ocorreu após a vitória do Brasil por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul no Estádio 974, em Doha, na noite de segunda-feira, onde Eto’o estava presente.

O ex-jogador de Camarões, de 41 anos, foi visto saindo do local após a partida e inicialmente parecia feliz em posar com fãs para fotos.

Mas Eto’o discordou de um homem que o perseguia com uma câmera.

Em imagens compartilhadas pelo canal de notícias em espanhol La Opinion, o ex-atacante é visto voltando para confrontar o indivíduo.

Apesar de estar contido, Eto’o se liberta e parece dar uma joelhada brutal no rosto do homem, fazendo-o cair para trás.

Eto’o é então retirado de cena pelo que parecem ser membros de sua comitiva, enquanto o homem se levanta, aparentemente sem sofrer ferimentos graves.

Não ficou imediatamente claro o que desencadeou as cenas violentas ou o que possivelmente foi dito a Eto’o, que está no Catar como embaixador do legado da Copa do Mundo de 2022.













Eto’o se aposentou do futebol profissional em 2019, após uma carreira brilhante que incluiu passagens pelo Barcelona e Inter de Milão, além de Anzhi Makhachkala na Rússia.

Ele somou 118 partidas pela seleção de Camarões, marcando 56 vezes. Eto’o foi eleito presidente da federação camaronesa de futebol em 2021.

Camarões saiu da Copa do Mundo do Qatar 2022 na fase de grupos, terminando em terceiro no Grupo G, mas ganhando uma famosa vitória por 1 a 0 contra os brasileiros na partida final.