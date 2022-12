Rogan faz alegação de teste de drogas de McGregor – CMIO Esportes

O comentarista do UFC sugeriu que o irlandês não está limpo o suficiente para lutar no momento

O ex-campeão de dois pesos do UFC Conor McGregor provavelmente está usando drogas para melhorar o desempenho e não está pronto para retornar à elite do MMA, sugeriu o comentarista Joe Rogan.

McGregor está fora do octógono desde que sofreu uma derrota por quebra de perna para Dustin Poirier no UFC 264 em julho do ano passado.

Constantemente provocando seu retorno, o irlandês usou a mídia social para enviar fotos e vídeos de si mesmo com um físico volumoso.

Considerando isso e o fato de que a Agência Antidoping dos EUA (USADA) confirmou que McGregor está fora de seu grupo de testes, Rogan tirou suas próprias conclusões de que McGregor pode não estar limpo no momento.

“Ele está tirando a camisa e posando constantemente, e parece que seu p * ss derreteria aquele copo da USADA”, Rogan comentou em seu podcast extremamente popular, ‘The Joe Rogan Experience’.

“Tipo, seria como abrir um buraco no fundo daquele copo da USADA.

“O estranho é que existe uma brecha na USADA que permite que você saia do pool de testes. Você pode sair do pool de testes e apenas se preparar”, acrescentou Rogan.

As alegações de Rogan foram apoiadas por um especialista em esteróides e drogas para melhorar o desempenho, Derek Cole, do canal More Plates More Dates no YouTube.

“HGH, peptídeos e andrógenos são muito restauradores – como se fossem reforçar a densidade mineral óssea,” O convidado de Rogan explicou.

“Tipo, há certas coisas que vão ficar no sistema por um longo tempo que ele nunca poderia usar.

“Mas no lado bio-idêntico, qualquer coisa pró-integridade óssea, aplicação de infraestrutura, eu seria altamente incentivado. Se eu fosse ele e não estivesse sendo testado, estaria pressionando muito esse vetor.













Com McGregor parecendo passar mais tempo a bordo de seu iate de luxo, em seu pub em Dublin, ou tentando atuar, muitos entusiastas do MMA questionaram sua vontade de voltar à ação.

Rogan não tem dúvidas de que o jogador de 34 anos é capaz de voltar, e acha que a inatividade foi sua ruína.

“Isso é estranho,” disse Rogan. “Sua última grande vitória foi contra Donald Cerrone, que foi uma vitória significativa.

“Eu me pergunto, pode ser apenas inatividade também. A inatividade é provavelmente um dos maiores fatores de sua morte – talvez até mais do que apenas os lençóis de seda.

“Ele disse isso depois da luta contra Dustin Poirier. … Há muita coisa acontecendo em uma luta e se você não está acostumado a lutar em alto nível, o estresse daquele momento é avassalador.

“(É) muito, muito difícil para os caras tirar anos de folga e depois voltar e estar 100%.”

McGregor não respondeu aos comentários de Rogan, mas já abordou acusações semelhantes feitas pelo ex-desafiante ao título dos meio-pesados ​​Anthony Smith.

Chamando Smith de ‘perdedor’ e ‘embaraço de um homem’, McGregor twittou que ele é o “lutador mais testado de todos os tempos no esporte de combate” e dá “tudo para este jogo”.

Com McGregor 1-3 em suas últimas quatro lutas, seu retorno precisa ser planejado meticulosamente, pois outra derrota pode significar o fim de seu tempo na elite, apesar de sua enorme popularidade.