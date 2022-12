Lenda do boxe lidera protestos olímpicos – CMIO Esportes

O ex-grande peso por peso Roy Jones Jr liderou um grupo de protesto que exibia camisetas e faixas com slogans como “sem boxe sem IBA” e “não há Olimpíadas sem boxe” como a reunião do Conselho Executivo do Comitê Olímpico Internacional (COI) começou na Casa Olímpica em Lasaunne, Suíça na segunda-feira.

A Associação Internacional de Boxe (IBA), que também tem sede em Lausanne, perdeu o reconhecimento do COI em junho de 2019 e foi instada a fazer reformas em meio a preocupações sobre o poder de seu presidente russo Umar Kremlev e uma suposta dependência financeira da gigante russa do gás. Gazprom.

A autoridade do boxe não estará envolvida com o esporte nas Olimpíadas de Paris 2024, e o boxe também foi excluído do programa inicial para os Jogos de Los Angeles 2028, contra o qual os manifestantes se opunham.

Roubado de uma medalha de ouro em Seul 1988 ao perder uma polêmica final dos médios leves para o boxeador local Park Hi-Sun, a lenda dos anos 90 Jones é um embaixador da IBA e chegou ao protesto em um veículo que ostentava mensagens semelhantes aos banners e T- camisas.

Jones foi acompanhado pelo técnico italiano da equipe olímpica de boxe de Malta e cerca de 80 atletas e treinadores de toda a Europa no auge do protesto. Ele revelou que é “mais confiante” das perspectivas futuras do IBA e do boxe nas Olimpíadas, depois de realizar discussões pessoalmente com o COI.

“Parece que o COI realmente quer manter o boxe, assim como o IBA, então acho que ficaremos bem”, disse. ele disse ao Inside the Games, enquanto afirmava que o presidente Kremlev é o “melhor pessoa para o trabalho agora.”

“Ele limpou o IBA e por isso mudou o nome [from AIBA],” Jones Jr afirmou. “Ele limpou tudo completamente.”

“Ele tentou fazer isso para ajudar os atletas mais do que qualquer outra coisa, e enquanto mantivermos isso intacto, acho que ficaremos bem.

“Se ficarmos juntos e tivermos uma opinião neutra e fizermos o melhor para os atletas, acho que todos ficaremos bem.”

Jones explicou que o problema no passado era que havia “tantas outras atividades ilegais acontecendo e tantas coisas que eram corruptas que não estavam funcionando”.

“Ele veio e mudou, então o IBA é totalmente diferente, não tão corrupto quanto era”, ele acrescentou sobre Kremlev.

“Tive problemas de financiamento e tudo mais, ele resolveu todos aqueles problemas que a AIBA tinha e mudou [the name] para o IBA porque ele deveria ter.













Jones disse que Kremlev “não merece usar essa má fama, porque não fez isso” como agora, “sob novo governo”o IBA e o boxe “Tenho visto uma situação totalmente diferente.”

“Ele tem dado uma chance e oportunidades às crianças, que não tiveram oportunidades antes, e é isso que o boxe deve ser.”

A IBA disse que reconheceu e deu “seu agradecimento aos boxeadores e treinadores de seis países que participaram de uma manifestação pacífica em frente à sede do COI em Lausanne”, enquanto Jones e outros participantes foram elogiados por sua “corajosas ações de apoio [for] atletas, o esporte do boxe e nossa organização”.

O COI também reconheceu a manifestação e ouviu as preocupações dos manifestantes, conforme confirmado pelo porta-voz Mark Adams.

“Tivemos uma queda de equipe e acredito que eles foram até convidados para os escritórios e tivemos uma discussão, uma discussão muito construtiva”, disse. disse Adams. “Nós ouvimos o que eles tinham a dizer.”

Adams confirmou o tema do IBA e espera-se que seu futuro forme um “grande parte da conversa” na reunião da Diretoria Executiva do COI, mas enfatizou que não havia “chegou a alguma conclusão” e não tinha nada para relatar depois do primeiro dia.