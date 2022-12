Ícone do futebol lamenta após atacar homem no estádio da Copa do Mundo (VÍDEO) — CMIO Esportes

A estrela aposentada do Barcelona e Camarões, Samuel Eto’o, pediu desculpas nas redes sociais depois que um clipe dele confrontou um torcedor na Copa do Mundo de 2022 no Catar.

O incidente ocorreu após a vitória do Brasil sobre a Coreia do Sul nas oitavas de final, no Estádio 974, em Doha, na noite de segunda-feira, à qual compareceu o titular da federação camaronesa Eto’o.

Em imagens vistas mais de cinco milhões de vezes no Twitter, onde foram compartilhadas pelo canal de notícias espanhol La Opinion, Eto’o inicialmente parece feliz em posar para fotos com fãs fora do campo.

Eventualmente, porém, ele fica irado com um homem que o persegue com uma câmera e o confronta.

Apesar de ser contido, Eto’o se liberta e parece dar uma joelhada brutal no rosto do homem, que o lança para trás.

Eto’o foi criticado pelo ato online e emitiu um pedido de desculpas no Twitter na tarde de terça-feira pelo que descreveu como um “violenta altercação” com um homem que ele assumiu ser “provavelmente” um torcedor da Argélia.

“Depois do jogo Brasil x Coreia do Sul, tive uma briga violenta com uma pessoa que provavelmente era torcedor da Argélia”, disse. Eto’o escreveu.

“Gostaria de me desculpar por perder a paciência e reagir de uma forma que não combina com minha personalidade. Peço desculpas ao público por este infeliz incidente”.













Desde então, a personalidade argelina da mídia social Said Mamouni publicou um vídeo no YouTube alegando que ele foi o homem atacado por Eto’o.

Mamouni diz que Eto’o se tornou violento depois de perguntar ao vencedor da Liga dos Campeões se ele havia subornado o árbitro gambiano Bakary Gassama durante uma partida das eliminatórias da Copa do Mundo entre Camarões e Argélia em março, que Camarões venceu por 2 x 1 nos momentos finais da segunda mão e se classificou para o Catar 2022 por meio de gols fora de casa.

“Prometo continuar a resistir à provocação implacável e ao assédio diário de alguns apoiantes argelinos”, disse. Eto’o prometeu em sua declaração.

“De fato, desde a partida de Camarões x Argélia em 29 de março em Blida, tenho sido alvo de insultos e acusações de trapaça sem nenhuma evidência.”

“Durante esta Copa do Mundo, os torcedores camaroneses foram assediados e importunados pelos argelinos sobre o mesmo assunto. Gostaria de mencionar que o cenário da derrota da Argélia foi cruel, mas perfeitamente alinhado com as regras e a ética do nosso esporte”. ele adicionou.

“Todos os recursos feitos pela Federação Argelina de Futebol às jurisdições competentes foram rejeitados. Apelo, portanto, às autoridades e à federação argelinas para que assumam as suas responsabilidades para acabar com este clima insalubre antes que ocorra uma tragédia mais grave.

“Aos adeptos dos Fennecs, desejo que encontrem a paz e consigam ultrapassar a desilusão de uma derrota dolorosa, agora para trás” concluiu Eto’o.

Eto’o pode enfrentar uma ação legal depois que Mamouni alegou em seu discurso em vídeo que havia apresentado uma queixa contra o homem de 41 anos em uma delegacia de polícia do Catar após o ataque.

Eto’o se aposentou do futebol profissional em 2019, após uma carreira brilhante que incluiu uma passagem pela Rússia no Anzhi Makhachkala.

Ele está no Catar como ‘embaixador do legado’ da Copa do Mundo de 2022.