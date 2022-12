Ronaldo responde a alegações de mega-negócio sauditas – CMIO Esportes

Cristiano Ronaldo descartou as especulações de que ele deve se juntar ao clube saudita Al Nassr em janeiro em um acordo no valor de € 200 milhões por temporada (US$ 210 milhões), dizendo a repórteres que as reivindicações são “Não é verdade.”

Ronaldo, 37, está atualmente sem clube depois de deixar o Manchester United no mês passado após uma entrevista bombástica com a personalidade da TV britânica Piers Morgan.

O jornal espanhol Marca informou esta semana que Ronaldo havia decidido seu futuro e se juntaria ao Al Nassr, da Arábia Saudita, a partir de 1º de janeiro.

O atacante teria acertado um contrato de dois anos e meio que lhe renderia uma taxa de assinatura de quase € 100 milhões antes de um salário anual de cerca de € 200 milhões.

Mas falando após a vitória de Portugal por 6 a 1 sobre a Suíça nas oitavas de final da Copa do Mundo no Catar na terça-feira – onde foi colocado no banco de reservas – Ronaldo negou a especulação.

“Não, isso não é verdade – não é verdade,” a estrela disse aos repórteres quando questionada sobre a suposta mudança saudita.













O apresentador de TV Morgan, cuja entrevista explosiva com Ronaldo acelerou sua saída de Old Trafford, também afirmou no início desta semana que as reportagens do Marca estavam longe do alvo.

Segundo a ESPN, a oferta do Al Nassr é “o melhor e único” um que Ronaldo tem sobre a mesa, mas ele não determinou seu futuro e continua focado na campanha de Portugal na Copa do Mundo.

O especialista italiano em transferências Nicolo Schira relatado que Ronaldo ainda espera uma oferta de um grande clube europeu na esperança de jogar na Liga dos Campeões.

Segundo Schira, dinheiro não é problema para o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, e seu agente Jorge Mendes está “a trabalhar para tentar encontrar uma solução na Europa.”

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Portugal prepara-se para pedir à FIFA que premie o golo de Ronaldo – Media

Ronaldo foi colocado no banco pelo seleccionador de Portugal, Fernando Santos, no jogo dos oitavos-de-final contra a Suíça, assistindo ao seu substituto Gonçalo Ramos marcar um “hat-trick”.

Ronaldo foi apresentado aos 73 minutos no Estádio Lusail, acertando a rede com um remate que foi imediatamente anulado por fora-de-jogo.

O capitão de Portugal cumprimentou brevemente os torcedores antes de descer o túnel enquanto seus companheiros permaneceram em campo.

Portugal entra em ação no próximo sábado, quando enfrentará o pacote surpresa Marrocos nas quartas de final.